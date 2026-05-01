'Nunca foi só sobre números': Hulk divulga vídeo e se despede do Atlético-MG

A rescisão de contrato do atacante Hulk com o Atlético-MG foi oficializada nesta sexta-feira (1), e o jogador utilizou as suas redes sociais para se despedir publicamente da torcida e do clube. Em vídeo postado nas redes sociais, relembrou os desafios enfrentados no início de sua trajetória, detalhou os sacrifícios físicos exigidos ao longo das últimas temporadas e reforçou o impacto que a passagem por Belo Horizonte teve em sua vida profissional e pessoal.

continua após a publicidade

Vídeo de despedida do Hulk

Hulk iniciou o seu pronunciamento admitindo que não havia se preparado para o momento da despedida, confessando que, no fundo, achava que algumas histórias não teriam fim. O atacante relembrou a desconfiança que marcou a sua chegada ao clube em 2021.

No aspecto pessoal, o atleta declarou que a sua passagem pela equipe transcendeu as quatro linhas. "Eu sou o Hulk Paraíba, mas aqui também virei o Hulk Mineiro. Aqui vivi de verdade".

continua após a publicidade

Hulk encerra a sua passagem pelo Atlético-MG com um registro de 146 gols marcados e 56 assistências concedidas em 311 partidas oficiais, além de ter participado de campanhas vitoriosas no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e no Campeonato Mineiro.

— Os números contam uma parte da história, mas quem viveu sabe: nunca foi só sobre números. Foi sobre presença, sobre entrega, sobre nunca se esconder. Porque tem jogador que passa e tem jogador que marca — afirmou Hulk em vídeo de despedida.

continua após a publicidade

Veja o vídeo completo abaixo:

Hulk pelo Atlético-MG

Contratado em 2021, Hulk rapidamente construiu forte identificação com o clube mineiro. Dentro de campo, foi decisivo em conquistas como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa Rei de 2022, e dos cinco títulos estaduais consecutivos entre 2021 e 2025.

Ao longo do período, atuou como uma das principais referências do elenco e acumulou protagonismo em campo. Fora dele, tornou-se uma das principais lideranças do grupo e recebeu reconhecimento da torcida ao longo das temporadas.

Títulos pelo Atlético-MG:

Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025)

Brasileiro (2021)

Copa do Brasil (2021)

Supercopa do Brasil (2022)

Hulk comemora gol pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Acerto com o Fluminense

Internamente, a chegada de Hulk é muito desejada não só por conta da força dentro de campo. O Fluminense entende que o atacante é um dos melhores do Brasil e seria uma referência técnica no time. Além disso, o papel de liderança e a experiência que o ídolo do Galo pode oferecer são vistos como diferenciais.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Hulk é visto como capaz de preencher uma lacuna de exemplo de trabalho e competitividade deixada por nomes como Thiago Silva, Marcelo e Felipe Melo no Fluminense. O jogador chega para aumentar o "espírito vencedor" da equipe.

🔥 Aposte nos jogos do Atlético-MG e do Fluminense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.