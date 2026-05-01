Após vencer o Peñarol, Corinthians volta aos treinos e mira o Brasileirão

O Corinthians realizou o primeiro treino de olho no confronto diante do Mirassol na tarde desta sexta-feira (1º), no CT Dr. Joaquim Grava, quando o elenco iniciou a preparação para o duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A sessão começou com trabalho de força na academia. Atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Peñarol (URU) permaneceram na parte interna do centro de treinamento para atividade regenerativa, enquanto os demais foram ao gramado.

No campo, a comissão técnica comandou exercício de transição com enfrentamento de três contra dois, além de um jogo de dez contra dez aplicado durante a atividade.

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A equipe encerra a preparação na manhã deste sábado (02), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. O compromisso contra o Mirassol está marcado para domingo (03), às 20h30, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Nos últimos jogos, o Corinthians vem contando com uma lista de desfalques. João Pedro Tchoca, com dores no púbis, Charles, com lesão no calcanhar direito, e Memphis Depay, em fase de transição para os gramados, seguem fora das atividades normais com o elenco.

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Também estão indisponíveis Gui Negão, que realiza trabalho parcial após lesão, Kayke, em recuperação de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Hugo, que trata lesão no menisco do joelho direito.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com a situação bem encaminhada na Libertadores, o Corinthians vira a chave e passa a focar no Campeonato Brasileiro, competição em que a equipe do Parque São Jorge ainda busca dias mais consistentes e melhores resultados.

Já o Leão vive cenário semelhante ao do time alvinegro: segue vivo na Libertadores e busca somar pontos no Brasileirão.

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O Corinthians viveu momentos de instabilidade no Campeonato Brasileiro e acumulou nove partidas sem vencer. Após a chegada de Fernando Diniz, a equipe apresentou evolução, mas ainda demorou para conquistar o primeiro triunfo na competição: empatou com Palmeiras e Vitória e só voltou a vencer no terceiro jogo, diante do Vasco.

O Timão soma 15 pontos no Brasileirão após 13 partidas disputadas, com três vitórias, seis empates e quatro derrotas. No total, marcou nove gols e sofreu 11, com saldo negativo de -2 e aproveitamento de 38% na competição.

Mesmo com a vitória diante do Vasco na rodada passada, o time segue pressionado na tabela e ainda luta contra o rebaixamento, precisando reagir nas próximas rodadas para se afastar da zona de perigo e ganhar mais tranquilidade na sequência do campeonato.

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