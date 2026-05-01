Após 300 dias fora, Palmeiras relaciona Paulinho para o clássico contra o Santos

O atacante Paulinho está de volta à lista de relacionados do Palmeiras. Recuperado de lesão, o jogador fica à disposição de Abel Ferreira para o clássico contra o Santos, neste sábado (02), às 18h30, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram cerca de 10 meses (301 dias) longe dos gramados.

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A última partida de Paulinho havia sido no início de julho do ano passado, contra o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa, quando o Palmeiras foi derrotado por 2 a 1. Depois daquele jogo, o atacante passou por um novo procedimento cirúrgico na perna direita e, desde então, permaneceu em processo de recuperação.

— Já está sendo um dia marcante e emocionante. Claro que nesta semana eu tinha na minha cabeça que havia uma grande chance de ser relacionado para o jogo e trabalhamos muito em cima disso desde segunda-feira. Por mais que a gente prepare nossa mente, sempre bate um pouco de ansiedade, o que é normal. A consciência está tranquila por tudo que eu lutei, por tudo que eu batalhei para chegar a esse momento de ser relacionado novamente e estar à disposição do treinador para ajudar o time. Acredito que amanhã será mais emocionante ainda, com a minha família no estádio, retornar depois de um período muito difícil, tanto físico quanto mental. Estou tentando assimilar esse momento e espero coroar amanhã com uma vitória e, se possível, alguns minutos no jogo — explicou o camisa 10 alviverde, que, apesar de convocado, seguirá em uma rotina de controle de carga junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

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— O mês de maio será importante para mim porque vai se concretizar a minha volta aos jogos. Teremos bastante cautela na minutagem e no controle de carga, que é o mais importante para cuidar da lesão. É uma lesão que realmente nos obriga a ser muito cautelosos na hora de escolher os momentos de subir a carga. Serão semanas importantes. A parada da Copa vai ser muito boa e importante também para ajudar a desinflamar o corpo de todo esse processo de nove meses que eu passei para, depois, voltar melhor junto com o grupo e poder conquistar os objetivos que tanto almejamos — completou.

Por fim, Paulinho destacou a importância do apoio recebido dentro do clube durante o período de recuperação e ressaltou a evolução no processo de retorno. Na última temporada, o atacante disputou 16 partidas pelo Palmeiras e marcou três gols com a camisa do clube.

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— Primeiro de tudo, é agradecer. É um sentimento de muita gratidão por todo o staff, por todo o Núcleo de Saúde, o grupo de atletas, a comissão técnica, todos que de alguma forma tentaram me ajudar durante esse processo. Foi muito difícil para mim, em determinados momentos tentei me fazer pertencente ao grupo mesmo afastado dos jogos, dos treinamentos, e tenho muita gratidão por essa galera que me ajudou nisso. Amanhã vai ser um dia em que poderei agradecer a todos de uma forma muito verdadeira. Acho que essa união, não só do grupo, mas de todo o staff do Palmeiras, faz com que a gente tenha muito sucesso e esteja sempre na estrada a buscar os títulos — concluiu.

Paulinho fica à disposição do Palmeiras para o clássico contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras, explicou que Paulinho evoluiu nas últimas semanas e já vem sendo submetido a intensidades semelhantes às de jogo, embora ainda com restrições de volume, como distância e tempo.

— O Paulinho progrediu ao longo dos últimos dias. Ele tem tido intensidades semelhantes às de jogo, porém ainda com algumas restrições de volume, que seriam distância e tempo. Mas isso já o permite, diante destas estabilidade e regularidade desde a semana passada, ser convocado e ficar à disposição da comissão técnica nessa fase final de reabilitação — apontou.

— Já existe a recuperação clínica, a consolidação da fratura corrigida pela cirurgia, mas essa fase final exige ainda parâmetros biomecânicos e físicos a serem cumpridos e, por isso, o atleta ainda não está na sua plenitude amplamente liberado para jogos. O fato de ele ser convocado para esse jogo não significa que, a partir de agora, ele será convocado com regularidade. Isso vai depender da progressão de carga, de como ele vai se manifestar quando for utilizado. Jogando um pouco ou não, ele será exigido nos treinamentos durante a semana e tudo isso vai dando a construção e o arcabouço necessários para o Paulinho suportar a temporada de 2026 — finalizou.

Treino completo do Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira (01), na Academia de Futebol, o elenco alviverde encerrou os trabalhos antes do clássico. O treino foi marcado por atividades táticas, com ênfase em marcações, posicionamentos e construção de jogadas. Na parte final, alguns atletas também aprimoraram cruzamentos, finalizações e cobranças de falta.

Líder do Campeonato Brasileiro com 32 pontos, o Palmeiras chega para o clássico com dez vitórias, dois empates e uma derrota na competição. A equipe tenta manter a regularidade na parte de cima da tabela diante do Santos, em mais um duelo no Allianz Parque.

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