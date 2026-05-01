Novidade do Palmeiras para clássico contra o Santos surpreende torcedores: 'Fundamental'

A volta de Palmeiras a campo para o clássico contra o Santos neste sábado (02), às 18h30, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou um ingrediente especial que animou a torcida Alviverde: o retorno do atacante Paulinho.

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Após cerca de 10 meses afastado dos gramados, um total de 301 dias, o camisa 10 volta a figurar entre os relacionados do técnico Abel Ferreira. A última vez que Paulinho entrou em campo foi em julho do ano passado, na derrota por 2 a 1 para o Chelsea, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA.

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Nas redes sociais, torcedores comemoraram a volta do atacante que foi um reforço bastante aguardado pela torcida Alviverde.

Veja a repercussão:

Desde então, o atacante passou por um novo procedimento cirúrgico na perna direita e iniciou um longo processo de recuperação, marcado por desafios físicos e mentais. Agora, de volta ao elenco, ele não esconde a emoção de estar novamente à disposição.

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➡️ Após 300 dias fora, Palmeiras relaciona Paulinho para o clássico contra o Santos

Paulinho fica à disposição do Palmeiras para o clássico contra o Santos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

— Já está sendo um dia marcante e emocionante. Claro que nesta semana eu tinha na minha cabeça que havia uma grande chance de ser relacionado para o jogo e trabalhamos muito em cima disso desde segunda-feira. Por mais que a gente prepare nossa mente, sempre bate um pouco de ansiedade, o que é normal. A consciência está tranquila por tudo que eu lutei, por tudo que eu batalhei para chegar a esse momento de ser relacionado novamente e estar à disposição do treinador para ajudar o time. Acredito que amanhã será mais emocionante ainda, com a minha família no estádio, retornar depois de um período muito difícil, tanto físico quanto mental. Estou tentando assimilar esse momento e espero coroar amanhã com uma vitória e, se possível, alguns minutos no jogo — explicou o camisa 10 alviverde, que, apesar de convocado, seguirá em uma rotina de controle de carga junto ao Núcleo de Saúde e Performance.

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