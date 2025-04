CBF decide afastar árbitros após erros em jogos do Brasileirão

A CBF decidiu afastar por duas partidas os árbitros principais e demais integrantes da equipe que atuaram em Sport 1 x 2 Palmeiras e Internacional 3 x 0 Cruzeiro, na noite de domingo (6), em jogos válidos pela segunda rodada do Brasileirão. O afastamento foi motivado por erros dos árbitros de campo e do VAR, que resultaram em um pênalti e em uma expulsão, respectivamente.

— Infelizmente, existem momentos de instruir, coibir e também de afastar. Neste momento, a Comissão de Arbitragem afasta para instrução as equipes das partidas em que, na visão do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), houve equívocos — disse o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

— O afastamento não é simplesmente uma punição vazia, é para que possamos cuidar dos árbitros, instruí-los e que, na sequência, não haja mais equívocos nesse sentido, colocando o VAR e o árbitro de campo em sintonia — acrescentou Cintra.

CBF vê equívocos de árbitros em expulsão e pênalti

Em Porto Alegre, o árbitro Marcelo de Lima Henrique expulsou Jonathan Jesus, do Cruzeiro, logo aos 20 minutos do primeiro tempo por considerar que o defensor fez falta em Wesley no momento em que o atacante do Internacional entrava na área — o zagueiro seria o "último homem", na visão da equipe de arbitragem. "Consigo ver claramente um contato imprudente do número 34. É ele o jogador faltoso", informou Daiane Muniz, que estava no VAR do jogo no Beira-Rio.

Além de Marcelo de Lima Henrique e Daiane Muniz, atuaram na partida os auxiliares Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa; Luciano da Silva Miranda Filho, como quarto árbitro; e a assistente de VAR Amanda Matias Masseira.

Em Recife, a principal reclamação do Sport foi contra o pênalti marcado para o Palmeiras já ao final da partida na Ilha do Retiro. Raphael Veiga caiu na área após toque de Matheus Alexandre — o vídeo mostra que o jogador do Sport toca antes na bola. Piquerez cobrou a penalidade e os paulistas venceram por 2 a 1.

A partida foi apitada por Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. Afro Rocha de Carvalho Filho era o quarto árbitro. O VAR estava com Rodrigo Nunes de Sá, e Diogo Carvalho Silva era o auxiliar de vídeo.