A Justiça do Rio autorizou que o clássico entre Vasco e Flamengo, válido pela 5ª rodada do Brasileirão, marcado para o dia 19 de abril, seja em São Januário. A decisão liminar suspendeu os efeitos da determinação do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe).

Em decisão, a juíza diz que "autoriza o mando de campo do Vasco em São Januário, com presença da torcida vascaína, independentemente de qualquer avaliação, e, a depender de avaliação técnica, com presença da torcida rubro-negra". Além disso, a magistrada afirma que o Bepe "se recusa empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando, simplesmente, pelo caminho mais fácil “deixar de fazer”, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige".

O que o Bepe alegou para negar Vasco x Flamengo em São Januário?

O Bepe rejeitou o pedido do Vasco para que o clássico contra o Flamengo fosse em São Januário. A Polícia Militar alegou "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva".

Em nota, a Polícia Militar informou que o "comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) se opôs ao pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no Estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza".