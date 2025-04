Lucas Lima detona arbitragem de Sport x Palmeiras: ‘Árbitro decidiu para eles’

O pênalti marcado para o Palmeiras diante do Sport neste domingo (6), em duelo da segunda rodada do Brasileirão, gerou polêmica e reclamações do lado rubro-negro, inclusive do capitão Lucas Lima. Em entrevista na saída de campo na Ilha do Retiro, o meia detonou a arbitragem ao ser questionado sobre o lance, que culminou no gol de Piquerez, o da vitória alviverde.

— Para a gente, o resultado foi uma m****. A gente lutou, a gente praticamente vem fazer o jogo da nossa vida e é prejudicado assim. Mas o Brasileiro é duro, a gente grita, mas a voz deles tem muita mais força, e a gente sabe que a gente não pode errar, que o árbitro já dá para eles. Ele nem conferiu, deu para ver daqui que não foi nada. Mas como eu falei, a gente tem que lutar contra todo mundo para sobreviver no campeonato — declarou o jogador.

— Eu acho que o árbitro estragou o jogo, o jogo estava sendo bonito, estava sendo disputado. Nossa equipe fez uma grande partida, lutamos de igual para igual contra a equipe deles, uma equipe muito qualificada. E é isso, agora a gente vai se lamentar. Talvez a gente teria um ponto aqui que faz total diferença para nós no campeonato, e vai ficar por isso, amanhã todo mundo esquece disso daí — completou.

Lucas Lima foi questionado também sobre a atuação do Sport e o apoio da torcida na partida deste domingo (6). Contudo, o capitão do Leão voltou a reclamar da arbitragem, afirmando que o jogo foi decidido pelo árbitro Bruno Arleu de Araujo.

— A gente enfrentou uma das melhore equipes do Brasil e jogou de igual para igual. É um jogo decidido nos detalhes, e hoje foi decidido nos detalhes. O árbitro decidiu para eles — disparou o meia.

— De coração, eles (os torcedores) estão nos apoiando até o final, mas não dá para acontecer isso. A gente luta por cada ponto, a gente acabou de subir ano passado, é uma luta para subir, e daí a gente perde um ponto que é precioso no final. Em 2025, cheio de câmeras, não tem como ter esses erros, sabe? O futebol brasileiro se preocupa em não subir na bola, e esses erros continuam acontecendo jogo após jogo. Não só com o Sport, mas contra todos os times pequenos — completou Lucas Lima.

Sport x Palmeiras: como foi o jogo?

O Palmeiras venceu o Sport por 2 a 1 neste domingo (6), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. Flaco López e Piquerez, ambos de pênalti, marcaram para os visitantes, e Chrystian Barletta fez para os mandantes. Com o resultado, o Leão segue com um ponto e ocupa a 17ª colocação, enquanto o Verdão chega a quatro pontos e assume a sétima posição.

