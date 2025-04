Cruzeiro: Gabigol critica CBF após jogo contra o Internacional

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, criticou, nas redes sociais, a decisão da arbitragem na derrota por 3 a 0 para o Internacional, domingo (6), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, com apoio da árbitra de vídeo Daiane Muniz, expulsou o zagueiro Jonathan Jesus, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Gabigol republicou o vídeo da expulsão do zagueiro do Cruzeiro e criticou a preocupação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em punir jogadores que sobem na bola durante as partidas, como fez o holandês Memphis Depay, do Corinthians, na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, dia 27 de março.

- Enquanto isso.. A preocupação é subir em cima da bola! – postou Gabigol em sua conta no X.

Na semana passada, a CBF enviou ofício à comissão de arbitragem, às federações e aos clubes avisando que haverá advertência para os jogadores que subirem na bola durante as partidas.

Expulsão de Jonathan Jesus provocou forte reação da diretoria do Cruzeiro

A expulsão do zagueiro provocou muita indignação na diretoria do Cruzeiro. Os jogadores e o técnico Leonardo Jardim, em protesto, não deram entrevista após a partida. Quem falou foi o dono da SAF, Pedro Lourenço, que pediu a profissionalização da arbitragem brasileira. O clube também divulgou uma nota em que fala de arrogância e incapacidade da arbitragem brasileira.

Nesta segunda-feira (7), o Cruzeiro enviará ofício à comissão de arbitragem da CBF pedindo punição aos árbitros Marcelo de Lima Henrique e Daiane Muniz. O clube vai pedir que o árbitro seja vetado dos jogos do clube.

continua após a publicidade

Curiosamente, foi Marcelo de Lima Henrique quem apitou um dos jogos mais marcantes da história recente do Cruzeiro: a goleada por 6 a 1 sobre o Atlético-MG, em Sete Lagoas (MG), na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2011, quando a Raposa se livrou do rebaixamento para a Série B.