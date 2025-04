Piquerez comenta disputa com Veiga por pênaltis no Palmeiras e revela cobrador oficial

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Sport por 2 a 1, nos acréscimos da segunda etapa, Piquerez voltou a comentar sobre a lista de batedores de pênalti da equipe, que vem sendo alternada nas últimas partidas.

O uruguaio, no entanto, revelou que Raphael Veiga continua sendo o cobrador oficial do time e deve retomar a função assim que voltar a se sentir confiante. Referência técnica e um dos capitães do Palmeiras, o camisa 23 tem evitado a responsabilidade desde que perdeu uma cobrança na final do Paulistão, contra o Corinthians.

— No jogo passado, na coletiva, falei que todo mundo do elenco treina pênalti. O Raphael é o batedor principal. Quando ele se sentir confortável, volta a bater. Quando não, estamos aí para ajudar. Estamos preparados — disse o lateral-esquerdo.

Após desfalcar o Palmeiras nas primeiras rodadas do Paulistão por lesão, o lateral-esquerdo venceu a disputa com Vanderlan e retornou ao time titular. Até aqui, disputou 11 partidas com a camisa alviverde, sendo oito como titular, com dois gols marcados e duas assistências.

Raphael Veiga comemora gol de pênalti do Palmeiras contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras na ponta do Brasileirão

Após empatar sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Sport na Ilha do Retiro e chegou aos quatro pontos na tabela de classificação, empatada com Internacional, Corinthians, Flamengo, Ceará, Botafogo e Fortaleza.

Antes de enfrentar Corinthians, na Arena Barueri, e Internacional, no Sul, o Alviverde recebe o Cerro Porteño na próxima quarta-feira (9), a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.