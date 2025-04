Árbitro relata em súmula reclamação de dono da SAF do Cruzeiro

O árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou na súmula da partida manifestações feitas por membros da equipe celeste, após a derrota do Cruzeiro para o Internacional por 3 a 0, domingo (6), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O dono da SAF, Pedro Lourenço, e o analista de desempenho, Hélio Carvalho, foram citados pelo árbitro, que também descreveu o lance da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus.

Segundo relato do árbitro, Pedro Lourenço se dirigiu à arbitragem após o jogo, na saída para os vestiários, e disse as seguintes palavras:

- Que palhaçada você fez aqui hoje.

Na súmula da partida, disponível no site da CBF, Marcelo de Lima Henrique relata que o analista de desempenho do Cruzeiro, Hélio Carvalho, questionou a condição física do árbitro:

- Você está velho, não quer mais correr, tem que treinar mais, pode me relatar, eu sou o Hélio.

Marcelo de Lima Henrique está com 53 anos e é árbitro da CBF desde 2003. Ele apita jogos da Série A do Brasileirão há 18 anos.

Árbitro relata que zagueiro do Cruzeiro atingiu adversário de forma imprudente

Na súmula da partida, Marcelo de Lima Henrique também descreve o lance da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, aos 20 minutos de jogo, depois de uma disputa de bola com o atacante Wesley, do Internacional:

- … atinge, com sua perna, a perna do adversário de forma imprudente na disputa de bola (…) impedindo uma clara oportunidade de gol – escreveu o árbitro.

A expulsão do zagueiro provocou muita indignação na diretoria do Cruzeiro. Os jogadores e o técnico Leonardo Jardim, em protesto, não deram entrevista após a partida. O dono da SAF, Pedro Lourenço, pediu a profissionalização da arbitragem brasileira. E o clube divulgou comunicado, em que fala de arrogância e incapacidade da arbitragem brasileira. Nesta segunda-feira (7), o Cruzeiro enviará ofício à comissão de arbitragem pedindo punição aos árbitros Marcelo de Lima Henrique e Daiane Muniz.