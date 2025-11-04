O Flamengo já iniciou as comemorações pelos seus 130 anos, que serão completados no dia 15 de novembro. Em evento na Gávea, sede social do clube carioca, na manhã desta terça-feira (4), a diretoria detalhou as ações que ocorrerão nos próximos dias.

A primeira ação foi no dia 28, com o lançamento da camisa Pherusa, em homanagem à primeira embarcação rubro-negra que foi ao mar, mas naugrafou em meio à tempestade.Os remadores conseguiram se salvar e recuperar o barco, um gesto que se tornaria símbolo e inspiração para a fundação do clube.

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não esteve presente no local, mas mandou um recado detalhando a preparação para as celebrações:

— Nós estamos abrindo oficialmente as comemorações pelos 130 anos do Mais Querido Clube de Regatas do Flamengo. São 130 anos de história, de glória, de sofrimento, de alegria, de suor, de conquistas. Esse mês de novembro vai ser absolutamente especial, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo aqui pela Flamengo TV e aos que estão na sede do Clube de Regatas do Flamengo, na Gávea - disse o presidente do Flamengo.

Participação especial de Ruy Castro

O jornalista Ruy Castro, eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras, foi convidado para participação do evento na Gávea, que marcou o lançamento das ações que envolvem os 130 anos do Flamengo. Rubro-negro, o escritor, autor do livro "O vermelho e o negro: pequena grande história do Flamengo", exaltou a Nação em sua fala.

— Segundo pesquisas veiculadas por órgãos insuspeitos, como a revista Placar e os jornais Folha

de São Paulo e Lance!, o Flamengo é o clube de maior torcida do Brasil por praticamente qualquer

categoria que se queira estudar. Gênero, faixa de idade, nível de renda, cor da pele, plumagem

política, grau de escolaridade, consciência intelectual ou quantidade de dentes. A maioria entre

os desdentados e os que nunca tiveram uma cárie. Um em cada cinco brasileiros é Flamengo. Também um em cada cinco não se interessa por futebol, portanto sobram três. E eu gosto de dividir em todos os demais clubes do país. A torcida do Flamengo é maior que a do Corinthians e Palmeiras juntas. Considerando-se nossos queridos adversários locais, a torcida do Flamengo em termos nacionais é o triplo da torcida do Vasco, e dez vezes maior que a do Fluminense e do Botafogo. Mesmo se não contasse seus torcedores no Rio, sua torcida ainda seria, de longe, a maior do Brasil. E porque não dizer que é a maior do mundo.

Ruy Castro recebeu a camisa do Flamengo em evento de lançamento das comemorações aos 130 anos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Cronograma das comemorações

O cronograma de comemorações do Flamengo conta com ações na partida do time carioca contra o Santos no domingo. Além de ativações com torcedores, camisas com um patch comemorativo serão comercializadas.

Já no dia 15 de novembro haverá diversas celebrações na Gávea. Às 7h terá uma alvorada e café da manhã na sede do remo. Posteriormente, às 12h, terá a inauguração dos muros da Gávea, que consta o com artes especiais. Na hora seguinte haverá um parabéns com bolo. Além de outras atividades.

