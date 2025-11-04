O Atlético não terá a presença de Jorge Sampaoli à beira do campo contra o Bahia. A partida é nesta quarta-feira às 20h na Arena MRV, em jogo válido pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro.

Sampaoli comanda o Atlético nos treinamentos e escala a equipe que enfrenta o tricolor baiano, no entanto o técnico argentino não poderá ficar à beira do gramado. O comandante alvinegro foi expulso na última partida contra o Inter por reclamação, numa partida onde a arbitragem confusa virou protagonista.

Após a partida, a CBF divulgou a súmula do jogo com as informações detalhadas da expulsão. De acordo com o juiz, o treinador questionou as decisões da arbitragem de maneira ríspida, além de sair da área técnica.

"Expulsei com cartão vermelho direto o sr. Jorge Luis Sampaoli, técnico da equipe visitante, por protestar de forma reiterada as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras de forma ríspida : "isso é uma vergonha! vai lá e cabeceia a bola para eles!" e por também sair da sua área técnica.

Quem comanda o Atlético contra o Bahia?

Quem deverá ficar à beira do campo do Atlético contra o Bahia é Diogo Meschine, um dos auxiliares técnicos de Sampaoli. Foi ele quem orientou o time contra o Inter, após a expulsão do argentino.

Diogo conheceu Jorge Sampaoli durante a passagem do treinador pelo Santos, em 2018. Na época, Meschine integrava a equipe de inteligência do clube. A convite de Sampaoli, passou a atuar como auxiliar técnico quando o argentino assumiu o comando do Atlético Mineiro, em 2020, em sua primeira passagem pelo time. Desde então, Diogo tem acompanhado o treinador em todas as equipes que ele dirigiu.