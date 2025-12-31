menu hamburguer
Futebol Nacional

CBF acata pedido, e Paulistão terá final com dois jogos em 2026

Decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians contribuiu para a mudança

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/12/2025
18:52
Corinthians campeão do Paulistão de 2025
Corinthians campeão do Paulistão de 2025 (Foto: Mauro Horita)
O Paulistão 2026 será decidido em final com dois jogos. O anúncio foi realizado na tarde desta quarta-feira (31) após conversas com a CBF, com a definição das datas: 04 e 08 de março, uma quarta-feira e domingo - seguindo os moldes da Copa do Brasil deste ano.

Em nota divulgada, a Federação Paulista de Futebol (FPF) agradeceu o empenho da entidade e do presidente, Samir Xaud, para atender o desejo dos clubes.

A oficialização da mudança no Campeonato Paulista ocorreu horas após a CBF confirmar que a Supercopa do Brasil será realizada no dia 1º de fevereiro, em Brasília, no Mané Garrincha, entre o Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, e o Flamengo, campeão do Brasileirão.

Veja a nota do Paulistão na íntegra

A Federação Paulista de Futebol vem a público agradecer o diálogo e abertura do presidente da CBF, Samir Xaud e sua diretoria, para a elaboração do complexo calendário do futebol brasileiro de 2026 e suas recentes adequações.

Nos últimos dias, a diretoria da CBF conduziu o ajuste de calendário para acomodar a Supercopa do Brasil, entre Corinthians x Flamengo, com muita abertura, o que possibilitou ao Paulistão Casas Bahia 2026 ter duas finais, atendendo o desejo dos clubes.

As finais, portanto, ocorrerão nos dias 4/3 e 8/3, com jogos de ida e volta.

Outras mudanças no Paulistão 2026

O Campeonato Paulista de 2026 tem um novo patrocinador master e altera os naming rights da competição após sete anos. A instituição financeira Sicredi, que deu nome ao torneio entre 2019 e 2025, dá lugar ao Grupo Casas Bahia, que assume a propriedade do nome comercial e projeta um pacote de entregas com ativações nos gramados, durante as transmissões das partidas, vinhetas de abertura e outras ações digitais.

