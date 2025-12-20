Mandante em Barueri no Paulistão, Palmeiras tem programação do mês de janeiro definida

A casa do Palmeiras em janeiro será a Arena Barueri, em Barueri, já que o Allianz Parque terá troca de gramado sintético e, portanto, não estará à disposição do time no início da temporada. Neste sábado (20), a Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista e, durante o período, a equipe de Abel Ferreira atuará como mandante longe da capital paulista em três oportunidades.

O primeiro jogo do Verdão em sua "segunda casa" será contra o Santos, no dia 14, válido pela segunda rodada do Estadual. Depois, já na rodada seguinte, vai receber o Mirassol, no dia 17. O terceiro e último duelo do campeonato em Barueri será contra o São Paulo, no dia 24, pela quinta rodada.

O primeiro jogo do Verdão na temporada será contra a Portuguesa, no dia 10 de janeiro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé.

Veja a tabela do Palmeiras no Paulistão:

10/1 - POR x PAL - 20h30 - São Paulo (1ª rodada );

14/1 - PAL x SAN - 19h30 - Barueri (2ª rodada);

17/1 - PAL - MIR - 20h30 - Barueri (3ª rodada);

20/1 - NOV x PAL -19h - Novo Horizonte (4ª rodada);

24/1 - PAL x SAO - 18h30 - Barueri (5ª rodada);

31/1 - BOT x PAL - 20h30 - Ribeirão Preto (6ª rodada);

8/2 - COR x PAL - 20h30 - São Paulo (7ª rodada);

15/2 - PAL x GUA - 20h30 - Barueri (8ª rodada).

Novo formato do Paulistão 2026

Os 16 times foram divididos em quatro potes a partir de critérios técnicos, sendo os cabeças-de-chave os clubes com mais títulos de Paulistão (Pote A). Para o B, C e D, consideraram a classificação do Estadual de 2025 e os que conseguiram o acesso do A2. Confira os potes abaixo:

1 . Pote A: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo 2 . Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol 3 . Pote C: Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa 4 . Pote D: Botafogo, Noroeste, Capivariano e Primavera

Durante a primeira fase, os clubes do Pote A enfrentam um clube do Pote D e dois do B e C. Os do Pote B, jogam contra um do Pote C e dois do A e D. Os do Pote C, jogam contra um do Pote B e dois do A e D. Por fim, os do Pote D jogam com um do Pote A e dois do B e C.

Ao final, os oitos melhores se classificam para as quartas de final, disputadas em jogo único e decididos nos pênaltis em caso de empate, assim como as semifinais. O campeão será decidido também em jogo único, no dia 8 de março. Os dois últimos colocados serão rebaixados para o Paulistão A2 de 2027.

