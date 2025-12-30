Paulistão anuncia novo patrocinador e muda naming rights após sete anos

O Campeonato Paulista de 2026 tem um novo patrocinador master e altera os naming rights da competição após sete anos. A instituição financeira Sicredi, que deu nome ao torneio entre 2019 e 2025, dá lugar ao Grupo Casas Bahia, que assume a propriedade do nome comercial e projeta um pacote de entregas com ativações nos gramados, durante as transmissões das partidas, vinhetas de abertura e outras ações digitais.

As negociações para a troca do patrocinador foram conduzidas pela LiveMode, empresa especializada no ramo de direitos de transmissões esportivas e atual dona da CazéTV. A participação da varejista também estará presente na nomeação dos seis clássicos que serão disputados no Paulistão 2026, que passam a ser chamados de "Superclássicos Casas Bahia". Os jogos envolvem os duelos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Bernardo Itri, Vice-Presidente Executivo de Marketing e de Comunicação da Federação Paulista de Futebol (FPF), destaca que o acordo entre a varejista e a competição é a união de duas marcas fortes do estado de São Paulo.

- É uma alegria enorme anunciar uma parceria que reforça a identidade e a força do Estado de São Paulo. Paulistão e Casas Bahia são patrimônios de São Paulo, com histórias construídas aqui, mas com presença e relevância nacionais. Estamos orgulhosos e ansiosos para construir uma parceria inovadora, criativa e que reforçará a conexão dos torcedores com o futebol paulista e com as Casas Bahia em todo o país - disse o executivo.

A Casas Bahia foi definida como patrocinadora principal após vencer a concorrência da própria Sicredi e casas de aposta que tentavam assumir os naming rights da competição. No período que assumiu o nome comercial do Paulistão, a instituição financeira patrocinou outras competições da federação. Além do estadual masculino, a Sicredi aparecia no Paulistão Feminino, a Copinha Masculina e Feminina, o Paulistão A2, A3, A4, a Segunda Divisão e a Copa Paulista.

Gustavo Pimenta, Diretor Executivo Comercial e de Marketing do Grupo Casas Bahia, o acordo representa um movimento estratégico da varejista para se conectar com seu público e entende que o acordo de naming rights é um passo firme para que a marca esteja mais presente no cenário esportivo brasileiro.

- O Paulistão é muito mais do que um campeonato. Ele faz parte da cultura, da história e da paixão do brasileiro. Estar à frente dessa competição como detentores dos Naming Rights é um passo muito importante para a Casas Bahia no avanço consistente no território esportivo. É uma parceria que amplia nossa conexão com milhões de consumidores, em momentos de emoção, relevância e grande audiência - afirmou Pimenta.