Corinthians terá sequência de clássicos no início do Paulistão 2026; veja tabela

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou o detalhamento da primeira fase do Campeonato Paulista de 2026. O Corinthians estreia no dia 11 de janeiro, às 16h, na Neo Química Arena, com transmissão da TNT e do HBO Max, contra a Ponte Preta.

O primeiro clássico do Corinthians acontece na terceira rodada, contra o São Paulo, também em casa e com as mesmas transmissões. Na rodada seguinte, a equipe encara mais um clássico, desta vez contra o Santos.

O duelo contra o Palmeiras, que vai reeditar a final, será disputado no dia 8 de fevereiro, com mando do Timão e transmissão da Record, Cazé TV, TNT e HBO Max. A bola rola às 20h20.

1 . Corinthians x Ponte Preta — 11/01 (domingo), às 16h — TNT e HBO Max 2 . Bragantino x Corinthians — 15/01 (quinta-feira), às 19h30 — Record, Cazé TV, TNT e HBO Max 3 . Corinthians x São Paulo — 18/01 (domingo), às 16h — TNT e HBO Max 4 . Santos x Corinthians — 22/01 (quinta-feira), às 19h30 — Record, Cazé TV, TNT e HBO Max 5 . Velo Clube x Corinthians — 25/01 (domingo), às 20h30 — Record, Cazé TV, TNT e HBO Max 6 . Corinthians x Capivariano — 31/01 (sábado), às 18h30 — TNT e HBO Max 7 . Corinthians x Palmeiras — 08/02 (domingo), às 20h30 — Record, Cazé TV, TNT e HBO Max 8 . São Bernardo x Corinthians — 15/02 (domingo), às 20h30 — Record, Cazé TV, TNT e HBO Max

Corinthians é o atual campeão paulista (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

Formato Paulistão 2026

A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos. As oito rodadas da primeira fase serão disputadas entre equipes do mesmo pote e também contra adversários de outros níveis.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes. Os potes foram definidos de acordo com critérios de desempenho esportivo.

O Pote A reúne os maiores campeões estaduais: Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. O Pote B conta com São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, que terminaram o Paulistão de 2025 entre a quinta e a oitava colocação. No Pote C estão Ponte Preta, Guarani, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o nono e o 12º lugar na última edição. Já o Pote D é formado por Botafogo-SP e Noroeste, 13º e 14º colocados em 2025, além de Capivariano e Primavera, que subiram da Série A2.

Além dos três confrontos dentro de cada pote, cada equipe fará outras cinco partidas contra adversários de potes diferentes. Esses duelos foram definidos por meio de sorteio realizado durante o evento de lançamento do campeonato.