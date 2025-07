Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 16/07/2025

O Grêmio teve pouco tempo para lamber as feridas após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Cruzeiro, no último domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (16), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Alianza Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Provável time

O Grêmio deve ter mudanças em todos os setores para enfrentar o Alianza Lima. O lateral esquerdo Marlon e o volante Dodi retornam após desfalcarem a equipe contra o Cruzeiro. No comando do ataque, André Henrique será titular. A provável escalação gremista tem Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti e Alex Santana; Alysson, Amuzu e André Henrique.

André Henrique comemora gol na derrota do Grêmio para o Cruzeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão os laterais direitos João Pedro e João Lucas, o zagueiro Rodrigo Ely, o volante Cuéllar e o meia Nathan. Braithwaite já voltou a treinar com bola após se recuperar de desconforto no tornozelo, mas ficou em Porto Alegre para aprimorar a parte física.

continua após a publicidade

Mercado da Bola

Após a saída de Arezo, por empréstimo, para o Peñarol, do Uruguai, o Grêmio vasculha o mercado atrás de um centroavante. Lautaro Díaz, do Cruzeiro, foi sondado. O Tricolor Gaúcho também segue na busca por um zagueiro destro.

Categorias de base

Enquanto o sub-17 comemora a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, na última terça-feira (15), pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (16) é a vez do sub-20 entrar em campo no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela penúltima rodada do Brasileirão da categoria. O confronto com o Cuiabá, às 15h, é direto na briga contra o rebaixamento.

continua após a publicidade

Futebol feminino

As Gurias Gremistas seguem a preparação para os desafios do segundo semestre. No início de agosto, as Mosqueteiras estreiam no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil.

Próximos jogos do Grêmio