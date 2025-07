Quando a bola rolar para Santos e Flamengo nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, além dos três pontos, o clube terá a oportunidade de mostrar à sua torcida que o que passou, de fato, ficou para trás.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Essa mudança no Santos passará muito pelo trabalho do técnico Cleber Xavier. O elenco teve 25 dias para se preparar para o confronto — tempo que o Rubro-Negro não teve, já que disputou o Mundial de Clubes da Fifa.

Em relação ao time que entrará em campo, poucas mudanças em relação ao que vinha jogando. Até o momento, o clube contratou apenas dois jogadores: Igor Vinicius e Willian Arão, sendo que o segundo não estará à disposição para a partida.

continua após a publicidade

A vitória do Santos se torna muito importante, pois pode elevar a moral da equipe e ajudar a recuperar a confiança no dia a dia do CT Rei Pelé. Cleber Xavier tem trabalhado internamente para reverter o clima no grupo. O triunfo contra o Fortaleza foi fundamental para dar mais tranquilidade ao elenco e permitir que o trabalho evolua com mais segurança.

Cleber Xavier, técnico do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Além da confiança e da moral, na tabela de classificação, três pontos podem significar para o Santos a chance de respirar na competição. O Peixe não entrou em campo na 13ª rodada, mas contou com resultados ruins das equipes próximas da zona de rebaixamento para se manter longe do perigo. O Alvinegro Praiano soma 11 pontos, com três vitórias, dois empates e sete derrotas.

continua após a publicidade

O Peixe, no entanto, não está totalmente fora da zona de rebaixamento, já que soma o mesmo número de pontos que o Juventude, equipe que abre o grupo dos quatro últimos. O penúltimo colocado, Fortaleza, tem 10 pontos — um a menos que o Santos. Dessa forma, a situação na tabela ainda preocupa.

Esse cenário faz o Santos admitir abertamente, como o técnico Cleber Xavier ressaltou, que não pensa em Libertadores ou algo maior, pois isso continua fora da realidade do clube.

No entanto, internamente, é evidente que o clube sonha com dias melhores, especialmente pelo investimento feito neste ano em contratações caras e de peso, como Benjamín Rollheiser, Zé Rafael e, claro, a principal delas, Neymar Jr.

Próximos jogos pelo Campeonato Brasileiro: