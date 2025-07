Sem Memphis, Romero e Yuri, Corinthians terá ataque ‘novo’ contra o Ceará

O Corinthians enfrenta o Ceará nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, e Dorival Júnior terá dificuldades para escalar o Timão, que chega para a partida no Castelão com desfalques importantes no ataque e na defesa.

No setor ofensivo, o treinador não poderá contar com Memphis e Romero, que receberam cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (13), e estão suspensos para o confronto contra o Ceará. Yuri Alberto se recupera de uma fratura na região lombar e também desfalcará a equipe.

Dorival Júnior terá que recorrer à base para escalar a equipe. Entre as opções de ataque estão três garotos da base: Kayke, Gui Negão e Kauê Furquim, que com 16 anos, foi relacionado pela primeira vez entre os profissionais.

Héctor Hernández, antes visto como substituto imediato de Yuri Alberto, perdeu espaço com Dorival Júnior e sequer foi relacionado na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A tendência é que Gui Negão faça a sua estreia como titular do Corinthians.

O mais favorito para ser dupla do jovem é Talles Magno. O atacante disputou 33 jogos nesta temporada e marcou cinco gols. Seu melhor momento foi no Paulistão, quando dividiu a artilharia do Corinthians na competição com Yuri Alberto, mas desde então, não conseguiu repetir o bom futebol. Entretanto, tem tido chances com Dorival Júnior.

Problemas na defesa

Gustavo Henrique, titular na derrota contra o Red Bull Bragantino, realiza um controle de carga e desfalca o Corinthians contra o Ceará. Por outro lado, Dorival Júnior terá o retorno de André Ramalho, que estava suspenso no último jogo. O jogador deve repetir a dupla de zaga formada por Cacá;

A tendência é que o Timão inicie o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Garro; Talles Magno e Gui Negão.