Gol do Neymar? Vidente faz previsão para Santos x Flamengo

Santos x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. O vidente Luiz Filho fez uma previsão para o jogo e apontou quem deve sair com a vitória.

No canal do Youtube Renascer das Cartas, Luiz apontou sua previsão para Santos x Flamengo. A bola rola nesta quarta-feira às 20H. Segundo ele, o time da casa deve ter muitas dificuldades no jogo. O vidente viu, inclusive, um erro na leitura de jogo do Santos.

Já pelo lado Rubro-Negro, Luiz apontou que o Flamengo deve ter o domínio do jogo na maior parte do tempo, mas tem algumas fragilidades para a partida. De qualquer forma, o mental do time estará mais preparado do que o adversário.

O jogo deve ser aberto e franco, mas segundo Luiz Filho, o Flamengo deve vencer a partida. Existe uma possibilidade de empate pelo equilíbrio do jogo, mas o Rubro-Negro é favorito de acordo com as cartas que ele lançou.

Santos de Neymar retorna ao Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como chegam as equipes para Santos x Flamengo

O Peixe faz a primeira partida após a pausa para o Mundial de Clubes, já que teve clássico contra o Palmeiras adiado. Na última quinta-feira (10), a equipe venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, em amistoso de preparação, com gol de Neymar. No Campeonato Brasileiro, o time soma 11 pontos e ocupa a 16ª colocação, primeira fora da zona de rebaixamento.

Já o Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 27 pontos, mesma pontuação do vice-líder Cruzeiro, mas com uma partida a menos em relação ao rival. No último sábado (12), os comandados de Filipe Luís bateram o São Paulo por 2 a 0 no Maracanã. A maior dúvida para o duelo na Vila Belmiro é Pedro, que ficou fora da vitória sobre o Soberano por indisciplina e foi criticado publicamente pelo treinador.

Santos x Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20H, na Vila Belmiro, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

Histórico do confronto

Santos x Flamengo já se enfrentaram 115 vezes em partidas oficiais. O Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto, com 44 vitórias, contra 42 do Peixe e 29 empates. No total, o Fla marcou 155 gols, enquanto o Alvinegro Praiano balançou as redes 163 vezes. Pelo Campeonato Brasileiro, os dois clubes se enfrentaram em 76 ocasiões. O Mengão venceu 31 vezes, o Santástico levou a melhor em 14 partidas, além de 13 empates.