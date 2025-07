ANÁLISE: Derrotas viram rotina num Vasco que apresenta os mesmos problemas há tempos

Mais uma derrota do Vasco. Virou rotina este grupo colecionar goleadas e vexames. Não é de hoje que o clube perde fora e dentro de campo.

➡️ VASCO NO MERCADO DA BOLA

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Trazendo o recorte da "Era SAF", quais as lacunas que o Vasco precisa preencher no elenco hoje? Atacantes pelo lado de campo e o time mostra em campo que precisa de zagueiros. Em 2023 e 2024 os problemas eram os mesmos.

continua após a publicidade

Entra e sai técnico, diretor de futebol e outros dirigentes. Os problemas continuam os mesmos.

➡️ Diniz evita criticar dirigentes do Vasco: ‘Não tem caça às bruxas’

Expulsão condicionou atuação

É inegável que a expulsão de Lucas Piton condicionou a atuação do time. O Vasco estava bem na partida e até mesmo minutos após o lateral-esquerdo receber um cartão vermelho, a equipe chegava com perigo ao gol do Independiente del Valle.

O Vasco se segurou como pôde até sofrer o primeiro gol nos acréscimos. A partir daí todo o plano de jogo foi por água abaixo. O Del Valle, por sua vez, não fez um placar ainda mais elástico porque não quis. Mas ainda assim, o Cruz-Maltino praticamente deu adeus à Sul-Americana.

continua após a publicidade

Além disso, as substituições feitas por Fernando Diniz se mostraram ineficazes. Mauricio Lemos, que não jogava mais de 45 minutos desde o dia 8 de abril, formou uma trinca de zagueiros e foi responsável direto por comprometer em dois gols. Sem contar que cometeu o pênalti perdido do Del Valle. João Victor também viveu mais uma noite negativa.

Não é a primeira goleada

Diversas peças do Vasco acumulam falhas que não são de hoje. São incontáveis vexames e goleadas ao longo da história. Criciúma, Flamengo, Melgar, Puerto Cabello, Nova Iguaçu e, agora, Independiente del Valle.

continua após a publicidade

Promessas e expectativas não cumpridas

Há mais de um mês, o CEO da SAF, Carlos Amodeo prometeu reforços já na reapresentação. Thiago Mendes chegou no dia 8 de julho. Os atacantes que atuam pelo lado do campo não chegaram e, segundo Diniz após a derrota para o Botafogo, ainda estão sendo sondados. Para completar, o Vasco ainda sofreu um transferban, que tem a expectativa de que caia em razão da recuperação judicial.

O Vasco volta a campo no sábado (15), quando enfrentará o Grêmio às 17h30, pela 14ª rodada do Brasileirão. Esta será a primeira partida do Cruz-Maltino, em São Januário, na volta da Copa do Mundo de Clubes.