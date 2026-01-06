Campeonatos estaduais: saiba regulamentos e participantes

Após quase um mês de pausa, a bola volta a rolar no futebol brasileiro. A partir desta semana, começam os campeonatos estaduais 2026, marcados por uma importante mudança definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) — a redução do número de datas para adequar o calendário nacional à nova temporada.

continua após a publicidade

De São Paulo ao Ceará, os regulamentos apresentam formatos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: abrir o ano do futebol com rivalidades, clássicos e equilíbrio técnico.

Paulistão 2026

O Campeonato Paulista 2026 reunirá 16 clubes, divididos em quatro potes conforme critérios técnicos definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

continua após a publicidade

Pote A: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos

Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol

Pote C: Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa

Pote D: Botafogo-SP, Primavera, Noroeste e Capivariano

O formato é novo: os times se enfrentam dentro dos potes e disputam mais cinco partidas cruzadas contra adversários de outros potes. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata em jogo único, com exceção da final, que será disputada em dois jogos, nos dias 4 e 8 de março.

A FPF assegurou todos os clássicos — Corinthians x Palmeiras, São Paulo x Santos e o Dérbi Campineiro entre Guarani e Ponte Preta. Confira os detalhes aqui.

continua após a publicidade

Cariocão

O Campeonato Carioca 2026 começa em janeiro, com 12 clubes e um formato reformulado para aliviar o calendário em ano de Copa do Mundo.

A edição marca ainda o retorno das premiações financeiras, ausentes desde 2020. A partida inaugural será entre Flamengo, atual campeão, e Portuguesa, antecipada da 5ª rodada, marcada para 11 de janeiro. Confira aqui.

Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro começa no sábado, 10 de janeiro, com Uberlândia x Tombense, no Parque do Sabiá, às 16h30 (de Brasília). A principal mudança é o retorno da final em jogo único, decisão tomada pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os 12 clubes participantes são: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube. Confira os detalhes aqui.

Gauchão

O Campeonato Gaúcho 2026 será disputado entre 10 de janeiro e 8 de março, com 12 equipes em busca do título. A fase classificatória será composta por dois grupos de seis clubes, mas os confrontos ocorrerão entre times de grupos diferentes.

Cada equipe fará seis jogos na primeira fase, e os melhores avançam ao mata-mata. O formato foi confirmado em Conselho Técnico da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Saiba mais.

Campeonato Baiano

O Campeonato Baiano começa oficialmente em 10 de janeiro e vai até o início de março. A grande novidade deste ano é a disputa em jogo único nas semifinais e na final, substituindo o sistema anterior de ida e volta.

A tabela com todas as rodadas já foi divulgada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), que confirmou o calendário ajustado à nova diretriz da CBF. Confira aqui.

Campeonato Paranaense

O Campeonato Paranaense inicia nesta terça-feira (6), com São Joseense x Galo Maringá, às 20h30, na Arena da Baixada, e termina em 7 de março.

Os 12 clubes participantes e a Federação Paranaense de Futebol (FPF) definiram a mudança da fórmula de disputa. O torneio volta a ter duas fases de grupos, com dois grupos de seis times, seguidas de mata-mata, encerrando o formato de turno único adotado desde 2020. Saiba os detalhes aqui.

Campeonato Cearense

O Campeonato Cearense de 2026 começa também nesta terça-feira (6), com Ceará defendendo o bicampeonato e o Fortaleza buscando retomar a hegemonia no Estado.

O jogo de abertura será entre Maracanã e Ferroviário, às 19h, no Estádio Prefeitão, em Maracanaú. O torneio contará com diferentes fases, incluindo etapas de grupos e mata-mata, até a definição do campeão. Saiba mais.