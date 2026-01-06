Campeonato Paulista 2026: conheça o regulamento, participantes e datas

Principal estadual do país, a edição de 2026 do Campeonato Paulista contará com um novo formato, confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) após reunião do Conselho Técnico com os clubes participantes. A disputa terá 11 datas oficiais, começará em janeiro e terminará em 8 de março, com a final marcada para dois jogos — em 4 e 8 de março.

Quantos times vão participar e quais são:

O Paulistão 2026 reunirá 16 clubes, divididos em quatro potes, conforme critérios técnicos da FPF. Confira a divisão:

Pote A: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos

Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol

Pote C: Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa

Pote D: Botafogo-SP, Primavera, Noroeste e Capivariano

A FPF assegurou a realização de todos os clássicos tradicionais, incluindo Corinthians x Palmeiras, São Paulo x Santos e o Dérbi campineiro entre Guarani e Ponte Preta.

Como será o regulamento

O novo formato elimina o antigo sistema de grupos. Agora, os clubes jogam entre si dentro dos potes e têm mais cinco partidas contra adversários de fora, somando oito jogos na primeira fase.

A distribuição dos confrontos obedece às seguintes diretrizes:

Clubes do Pote A enfrentam todos os times do próprio pote, dois do Pote B, dois do Pote C e um do Pote D.

Clubes do Pote B jogam com todos do mesmo pote, dois do Pote A, dois do Pote D e um do Pote C.

Clubes do Pote C encaram todos do mesmo pote, dois do Pote A, dois do Pote D e um do Pote B.

Clubes do Pote D têm confrontos com todos do pote, dois do Pote B, dois do Pote C e um do Pote A.

Classificação e rebaixamento

Após os oito jogos da primeira fase, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final, disputadas em partida única, assim como as semifinais. Em caso de empate nessas fases, a vaga será decidida em disputas de pênaltis.

Os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a Série A2 do Paulistão de 2027.

As finais terão jogos de ida e volta, novidade que marca o retorno desse formato às decisões do estadual.

Critérios de desempate

Se houver igualdade em pontos na primeira fase, os critérios aplicados seguirão esta ordem:

Maior número de vitórias.

Maior saldo de gols.

Maior número de gols marcados.

Menor número de cartões vermelhos.

Menor número de cartões amarelos.

Sorteio público na sede da FPF.

A edição de 2026 terá ampla cobertura. Os jogos serão transmitidos pela HBO Max, com partidas selecionadas também exibidas nos canais TNT (TV por assinatura), Record (TV aberta) e CazéTV no YouTube, que mostrará 19 partidas ao vivo.

