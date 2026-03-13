Botafogo pode ter reforços para clássico com o Flamengo

O Botafogo pode ter novidades para o clássico com o Flamengo, neste sábado (14), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão. Após a queda na Libertadores, o técnico Martín Anselmi, enfim, poderá contar com reforços contratados nas últimas semanas.

Além de Edenilson, que disputou a Taça Rio por não ser inscrito a tempo nas fases preliminares da competição continental, outros três jogadores podem ser relacionados para o importante duelo: Ferraresi, zagueiro, Cristian Medina, volante, e Júnior Santos, atacante.

Ainda que a projeção para titularidade seja difícil, sem nenhum compromisso em campo com os companheiros os reforços pontuais já pedem passagem. Os problemas no Botafogo em todos os setores são claros.

Botafogo ganha opções

Pela direita da zaga, Mateo Ponte não vive grande fase, tem acumulado atuações questionáveis e abaixo da crítica. Ferraresi, que chega do São Paulo já com ritmo de jogo, atua justamente no setor. Martín Anselmi, vale lembrar, tem preferência por um esquema com linha de três zagueiros. Bastos e Barboza são os outros titulares.

Ferraresi é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em um sistema de meio-campo muito dependente da qualidade de Danilo, Cristian Medina e Edenilson engradecem a zona. O argentino, ex-Estudiantes, foi contratado como a principal peça da janela de transferências, enquanto o experiente meia ex-Grêmio como oportunidade e ponto de equilíbrio. Vigor no combate e aproximação do terço final.

Medina foi regularizado e pode estrear pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Na frente, o ataque do Botafogo vai muito mal. Matheus Martins, Arthur Cabral e as demais opções não desfrutam de confiança e prestígio da torcida. Júnior Santos, que estava no Atlético-MG, identificado e idolatrado por muitos, aparece com velocidade e força física até mesmo para atuar como um "falso 9", como vinha tentando desempenhar Matheus Martins.

Júnior Santos em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Passada a eliminação para o Barcelona-EQU na terceira fase preliminar da Libertadores, o Botafogo busca a virada de chave em cima do grande rival. As equipes se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

