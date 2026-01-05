Entenda o que é a máscara usada pelos jogadores do São Paulo durante pré-temporada

O São Paulo iniciou a pré-temporada no dia 2 de janeiro, em Cotia. No entanto, um equipamento chamou a atenção em fotos divulgadas pelo clube nas redes sociais: uma espécie de máscara de oxigênio. O Lance! apurou a função do equipamento

continua após a publicidade

Trata-se do Cosmed K5, equipamento já utilizado anteriormente com jogadores da base em Cotia, mas empregado pela primeira vez no elenco profissional. A máscara é usada no teste de VO₂ máximo, exame que mede a capacidade do organismo de captar, transportar e utilizar oxigênio durante o exercício, sendo um dos principais indicadores de condicionamento cardiorrespiratório.

O teste de VO₂ máximo serve para avaliar o nível de condicionamento físico, auxiliar na prescrição de treinos, monitorar a evolução dos atletas e identificar possíveis limitações cardiorrespiratórias, oferecendo dados importantes para o controle e a otimização do desempenho.

continua após a publicidade

Embora o exame não seja novidade, o uso desse tipo de equipamento representa um avanço na precisão dos resultados. Clubes europeus, como o Real Madrid, já utilizam essa tecnologia em seus processos de avaliação física.

Pablo Maia usa máscara em pré-temporada do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo faz mudanças no departamento médico

O São Paulo fez uma série de mudanças no departamento médico pensando na temporada 2026. O São Paulo anunciou a chegada de uma nova comissão de profissionais para setores ligados à saúde e ciência do esporte. O Tricolor reformula os departamentos após uma temporada conturbada com lesões em sequência no elenco e passa a ter 12 novos especialistas a partir da temporada 2026, que atuarão diretamente em conjunto com a comissão técnica e no REFFIS, o centro de recuperação esportiva do clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Os setores dos novos contratados abrangem a área de saúde do clube, ciência do esporte, preparação física, podologia, massagem e o setor de recuperação do elenco principal. No comunicado, o São Paulo detalha as especialização dos profissionais, que acumulam passagens no meio do futebol, como categorias de base da Seleção Brasileira e da própria equipe.