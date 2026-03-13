Após liderança do São Paulo, Calleri manda recado a Crespo: 'Fez muito para chegarmos aqui'

Com a vitória sobre a Chapecoense nesta quinta-feira (12), por 2 a 0, o São Paulo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 13 pontos, e Calleri foi um dos que balançaram as redes no duelo realizado Canindé e que marcou a estreia de Roger Machado no comando técnico.

continua após a publicidade

➡️ Roger Machado celebra estreia com vitória e liderança do Brasileirão: 'Gera tranquilidade'

Depois da partida, o atacante argentino citou o técnico Hernán Crespo, demitido do São Paulon na última segunda-feira (9).

– Feliz demais, pelo gol, pelo jogo, pelo novo treinador que hoje merecia uma vitória e por Hernán também, que fez muito para chegarmos até aqui, e quero mandar um abraço grande a ele e toda a sua comissão – disse o camisa 9 do Tricolor.

Um dia depois do desligamento do treinador, que pegou todos de surpresa já que não havia longo desgaste entre as partes, o São Paulo já anuncio Roger Machado para a vaga livre. O novo comandante teve apenas dois dias para conhecer o elenco e treinar a equipe que entraria em campo para enfrentar a Chapecoense.

continua após a publicidade

– Fizemos um segundo grande tempo, no primeiro não conseguimos mostrar em campo o que treinamos na semana, mas no segundo tempo com um golaço do Luciano, fizemos dois gols rápidos, deu para levar a vitória, seguimos na liderança que é o mais importante – finalizou o jogador.

➡️ Na estreia de Roger Machado, São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão

Com o gol desta semana, Calleri chegou a oito bolas na rede na temporada. O jogador voltou a atuar neste ano depois de passar quase dez meses se recuperando de uma cirurgia no joelho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo