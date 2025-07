Ex-técnico de Ceará e Athletico assume cargo em gigante da Europa

Ex-treinador do Ceará e Athletico, Lucho González assumiu um cargo na comissão técnica do Porto, de Portugal, nesta quarta-feira (9). Ele será auxiliar de Francisco Farioli, anunciado como novo comandante do Dragão na segunda-feira (7).

Aos 44 anos, o ex-atleta do próprio Porto inicia os trabalhos oficialmente na sexta-feira (11), quando o elenco se reapresenta para iniciar a pré-temporada.

Lucho González estava no Alavés-ESP como auxiliar de Eduardo Coudet desde o ano passado. Ele se desvinculou do clube espanhol e da parceria com o técnico argentino, que começou em 2023 no Internacional, para voltar ao time português.

O Porto, inclusive, já o tinha convidado para trabalhar dentro da estrutura interna no final de 2021, quando pendurou as chuteiras no Athletico. Na época, ele preferiu seguir no Brasil e ser auxiliar fixo do time principal do Furacão com o técnico Alberto Valentim, a convite do diretor Paulo Autuori.

O novo profissional do Dragão será um dos homens de confiança de Farioli, que substitui Martín Anselmi, demitido após a péssima campanha no Mundial de Clubes. Identificado com o clube, Lucho González foi jogador do Porto por seis temporadas e meia, com seis títulos da Liga e duas da Taça de Portugual.

Carreira de Lucho González como técnico

Lucho González comandou o Ceará na Série A de 2022. Foto: Divulgação/Ceará

Antes mesmo de se aposentar, Lucho González começou os cursos da Licença B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Licença PRO da Associação de Futebol Argentino (AFA). Ele finalizou ambos no início da aposentadoria.

O argentino teve a primeira experiência como técnico em 2022 ao assumir o comando do Ceará durante a Série A. O ex-meia, contudo, conquistou apenas uma vitória em 11 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas, e acabou demitido no final de outubro - mesmo com a mudança, o Vozão não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série B e terminou na 17ª posição.

Já no ano passado, após ser desligado do Inter junto com Coudet, Lucho González topou o desafio de ser o técnico do Athletico no Brasileirão. O treinador argentino teve três triunfos em 14 jogos, foi rebaixado para a Segundona após terminar em 17º e também teve a demissão decretada com o fim da Série A.

Como jogador, Lucho González destacou-se no Huracán, River Plate, Porto, Olympique de Marseille e Athletico, além da Seleção Argentina.