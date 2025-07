Time de Gusttavo Lima vive drama de novo e não consegue acesso à elite do Paranaense

Time do cantor Gusttavo Lima, o Paranavaí ficou próximo de novo, mas não conseguiu o acesso à elite do Campeonato Paranaense. A equipe ficou em vantagem duas vezes, cedeu o empate e perdeu do Foz do Iguaçu nos pênaltis, em uma disputa acirradíssima.

O Nacional, do ex-zagueiro Henrique, também não conseguiu o objetivo. O time foi goleado por 5 a 0 pelo Galo Maringá.

Gusttavo Lima comprou o Paranavaí em 2024

Gusttavo Lima decidiu investir no futebol e se tornou sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Paranavaí, em fevereiro de 2024. Ele comprou 60% das ações do clube do interior do Paraná, que manteve apenas 1%. O restante da SAF foi dividido entre a empresa Full Sports e outros investidores. A compra da SAF do Paranavaí teve uma operação total de R$ 3 milhões.

Nesta temporada, o Vermelhinho começou mal e já trocou de técnico após três rodadas: saiu Fabrício Carvalho e chegou Fahel Júnior. A mudança refletiu na tabela, com a segunda melhor campanha, novamente tendo 17 pontos em nove partidas, atrás do Galo Maringá, que fez 23 pontos e não perdeu nenhum jogo.

Nas quartas de final, fase que não existia na edição anterior, passou pela Laranja Mecânica com drama: vitória por 3 a 2 fora e derrota por 2 a 1 em casa - nos pênaltis, fez 5 a 4. Agora, pela semifinal, o Paranavaí empatou em 0 a 0 com o Foz do Iguaçu, no estádio Waldemiro Wagner, e precisava vencer fora de casa para conseguir o acesso.

Na tarde de domingo (6), no estádio ABC, o Vermelhinho saiu na frente, levou o empate, ficou novamente em vantagem e cedeu a igualdade, com 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis, o goleiro Matheus Almeida segurou duas cobranças, mas perdeu a sua, e o Paranavaí foi derrotado por 3 a 2.

No ano passado, já sob o comando do cantor sertanejo, o Vermelhinho também bateu na trave. O time fez boa campanha na fase de grupos e terminou em quarto, com 17 pontos em nove jogos. Na semifinal, contudo, foi eliminado para o Rio Branco-PR com empate em 1 a 1 como mandante e derrota por 3 a 2 fora de casa.

Campeão estadual em 2007, o Paranavaí não joga a elite estadual desde 2013.

Gusttavo Lima só esteve na estreia do Paranavaí na Segundona. Foto: Thamela Quirino/ACP

Nacional, de Henrique, é goleado na semifinal

Após encerrar a carreira no Coritiba em 2023, o ex-zagueiro Henrique assumiu a presidência do Nacional no início do ano seguinte. Tradicionalmente de Rolândia, o clube mudou para Campo Mourão no momento em que teve a troca na gestão.

Em 2024, Henrique não conseguiu levar a equipe para a semifinal e terminou em sexto, com 13 pontos em nove partidas - a quatro do Paranavaí, primeiro dentro do G-4. Já nesta temporada, o Nacional terminou em quinto, com 11 pontos em nove confrontos.

Nas quartas de final, o NAC eliminou o Patriotas com vitória por 1 a 0 em casa e empate em 1 a 1 fora. Pela semifinal, o time encarou o invicto Galo Maringá e até conseguiu um empate em 2 a 2, no reformado estádio José Carlos Galbier, que teve investimento de R$ 3,5 milhões para 2025.

No sábado (5), no Estádio Willie Davids, o Nacional não fez frente para o adversário e foi goleado por 5 a 0.

Henrique, em jogo da Seleção contra o Chile. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Criado e revelado pelo Coritiba, Henrique se profissionalizou em 2006 e foi campeão da Série B pelo clube no ano seguinte. O defensor acabou negociado para o Palmeiras em 2008 e, no mesmo ano, vendido ao Barcelona.

Sem nunca atuar pelo Barça, o zagueiro foi emprestado ao Bayer Leverkusen e Racing Santander até voltar ao Verdão paulista, em 2011. Depois passou por Napoli-ITA, onde se destacou e foi uma surpresa na convocação do técnico Felipão, da Seleção Brasileira, para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil - ele só atuou contra a Colômbia, nas quartas de final, ao substituir o lesionado Neymar.

Henrique ainda jogou no Fluminense, Corinthians, Al Ittihad-EAU e Belenenses-POR até pendurar as chuteiras no Coritiba, há dois anos, quando ajudou novamente a equipe paranaense na conquista do acesso à Série B.