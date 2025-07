O técnico Mozart não poupou elogios ao goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, atual líder da Série B. O arqueiro alviverde vive grande momento no Coxa e, aos 21 anos, ouviu que é "um dos melhores do mundo na idade dele".

Após a vitória por 2 a 0 contra o Volta Redonda, no Couto Pereira, Morisco chegou a cinco jogos seguidos sem sofrer gols. Nas oito partidas que disputou pela competição, o goleiro foi vazado apenas uma vez, em gol que teve desvio da barreira, no triunfo por 2 a 1 diante do Avaí, em casa.

- Eu me atrevo a dizer que o Morisco, na idade dele, é um dos melhores goleiros do mundo e não só do Brasil. É importante que ele continue com o mesmo foco, porque essa é uma carreira que precisa se entregar e abdicar de muitas coisas. É uma profissão que te dá muito, mas que também te priva de muitas coisas - avaliou o treinador, em entrevista coletiva.

Com Morisco, Coritiba não perdeu na Série B

O Coritiba está invicto na Série B há oito confrontos, com seis vitórias e dois empates. A última derrota coxa-branca foi por 1 a 0 para Goiás em 10 de maio, na Serrinha, pela sétima rodada.

O período coincide justamente com a volta de lesão do goleiro. Ele fraturou a mão esquerda na eliminação do Coxa nas quartas de final do Paranaense, em março, e ficou de fora por dois meses.

Desde que Morisco retornou, o Coxa não sabe o que é perder. Essa sequência invicta passa também pela defesa menos vazada da Série B: apenas seis gols sofridos em 15 jogos. O mais próximo é o Novorizontino, com 10 gols levados.

Além disso, o Coritiba tem outra marca defensiva relevante: soma 10 jogos sem tomar gol na competição, mais da metade dos confrontos.

- O Morisco, apesar da pouca idade, é um jogador experiente, importante para nós, um líder e um menino extremamente dedicado, sempre um dos primeiros a chegar. Exaltar o trabalho do Thiago (Mehl) e do Rafa (Militão) com o Morisco e também os outros preparadores de goleiros que trabalharam com ele durante a sua trajetória - completou Mozart.

Mozart, técnico do Coritiba, dá conselhos a Pedro Morisco. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Pedro Morisco na Europa?

Criado no Coxa, Morisco chegou no clube com nove anos e se profissionalizou em 2023, com então 19 anos. Ele passou a ganhar espaço no ano seguinte após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a conhecida Copinha.

Logo em seguida, em janeiro de 2024, o Coritiba recusou uma proposta de R$ 10 milhões do Bragantino pelo goleiro. Ao longo da temporada, Morisco se firmou como titular e renovou contrato com o clube paranaense até o final de 2027. Neste ano, o Botafogo chegou a sondá-lo, mas não realizou proposta.

- Eu acredito que naturalmente vai acontecer isso (Morisco na Europa). Humanizar é importante, pois com o advento da rede social temos muitas opiniões. Mas eu, como treinador, lido com pessoas, e essas pessoas têm sentimentos. Eu ter sido jogador me ajuda a falar das escolhas que eu acertei e as quais que eu errei - finalizou Mozart.

Ao todo, Pedro Morisco tem 69 jogos com a camisa alviverde: 30 vitórias, 17 empates e 19 derrotas, com 61 gols sofridos. A média de levar menos de um gol por partida, em um aproveitamento de 51,6%.

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 15 rodadas, o Coritiba ocupa a liderança provisória da Série B, com 30 pontos, um acima do Goiás. O Coxa volta a campo contra o CRB, pela 16ª rodada na quinta-feira (10), às 21h35 (de Brasília), no estádio Rei Pelé.