Campeonato Paranaense de 2026 tem 12 participantes definidos; fórmula deve mudar

O Campeonato Paranaense de 2026 já tem os 12 participantes definidos. Galo Maringá e Foz do Iguaçu, finalistas da Segundona, entram nas vagas de Paraná Clube e Rio Branco, rebaixados neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Foz do Iguaçu garantiu vaga na elite em uma partida emocionante contra o Paranavaí, time do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Após empate em 2 a 2 no tempo normal, no estádio ABC, o Azulão da Fronteira bateu o Vermelhinho por 3 a 2.

Já o Galo Maringá goleou o Nacional, equipe do zagueiro Henrique, ex-Seleção Brasileira, por 5 a 0, no estádio Willie Davids. A equipe da Cidade Canção é única invicta da competição, sem nenhuma derrota em 15 partidas.

continua após a publicidade

Os finalistas decidem o título em dois jogos nos próximos sábados, ambos às 15h30 (de Brasília): dia 12, em Foz do Iguaçu, e dia 19, em Maringá.

Operário-PR conquistou o Campeonato Paranaense contra o Maringá, em Ponta Grossa. Foto: André Jonsson/OFEC

Os 12 participantes do Campeonato Paranaense 2026

Andraus

Athletico

Azuriz

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Foz do Iguaçu

Galo Maringá

Londrina

Maringá

Operário

São Joseense

Fórmula do Campeonato Paranaense 2026

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) já admitiu que deve mudar o formato do Estadual do ano que vem. A intenção foi compartilhada logo após o fim do Paranaense deste ano e se acentuou com a promessa do novo presidente da CBF, Samir Xauad, de reduzir os estaduais de 16 para 11 datas.

continua após a publicidade

A tendência é de que o Paranaense, que teve 17 datas, caia para 12 na próxima temporada. Nos últimos anos, a fórmula era disputada em 11 jogos na fase de grupos para depois ter quartas de final, semifinal e final, todos em ida e volta na fase mata-mata. Os dois últimos eram rebaixados.

O arbitral para discutir o torneio acontecerá em outubro.

As últimas finais do Campeonato Paranaense

2025: Operário x Maringá (Fantasma campeão)

2024: Athletico x Maringá (Furacão campeão)

2023: Athletico x Cascavel (Furacão campeão)

2022: Coritiba x Maringá (Coxa campeão)

2021: Londrina x Cascavel (Tubarão campeão)

2020: Athletico x Coritiba (Furacão campeão)

Títulos do Campeonato Paranaense por clube*

Coritiba: 39

Athletico: 28

Paraná Clube: 7

Londrina: 5

Operário: 2

Paranavaí: 1

*Apenas times ativos