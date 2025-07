Por onde anda o ex-lateral Dedê, ex-Galo e Borussia

Leonardo de Deus Santos, conhecido no mundo do futebol como Dedê, nasceu em 18 de abril de 1978, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Canhoto, técnico e veloz, Dedê iniciou sua trajetória nas categorias de base do Atlético-MG, aos 15 anos, e subiu ao profissional em 1996, aos 17, herdando momentaneamente a vaga do ídolo Paulo Roberto Prestes. O Lance! te conta por onde anda o ex-lateral Dedê.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 1997, após a saída definitiva de Prestes, Dedê assumiu a titularidade e viveu seu melhor momento com a camisa alvinegra. Foi peça-chave nas conquistas da Copa Centenário de Belo Horizonte e da Copa Conmebol, além de receber a Bola de Prata da revista Placar por suas atuações no Campeonato Brasileiro. Com habilidade ofensiva, precisão nos cruzamentos e personalidade em campo, atraiu o interesse de clubes europeus ainda muito jovem.

Ídolo do Borussia Dortmund

Em 1998, aos 20 anos, Dedê foi contratado pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, clube em que construiria uma das trajetórias mais marcantes de um jogador brasileiro no futebol europeu. Já nas duas primeiras temporadas, foi eleito o melhor jogador da equipe, encantando torcedores e conquistando respeito com sua regularidade, disciplina tática e entrega em campo.

continua após a publicidade

O auge veio na temporada 2001–02, quando o Dortmund conquistou o Campeonato Alemão (Bundesliga), com um time que contava com nomes como Amoroso, Lehmann, Rosicky e Koller. No mesmo período, Dedê obteve a cidadania alemã, o que facilitou sua permanência de longo prazo no clube.

Foram 13 temporadas no Borussia, com 398 jogos oficiais e 13 gols marcados, além de diversos títulos: Bundesliga, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha. Sua identificação com o clube e a torcida foi tão grande que é até hoje um dos atletas estrangeiros mais reverenciados da história do Dortmund.

continua após a publicidade

Passagem final pela Turquia e aposentadoria

Em 2011, com a chegada do jovem lateral Marcel Schmelzer e mudanças na estrutura do elenco, Dedê perdeu espaço no Borussia Dortmund e decidiu buscar novos ares. Assinou com o Eskişehirspor, da Turquia, onde jogou por três temporadas entre 2011 e 2014. Mesmo em fim de carreira, foi titular, liderou o grupo e atuou em 75 partidas, marcando quatro gols.

Ao final da temporada 2013–14, anunciou sua aposentadoria dos gramados, encerrando uma carreira sólida, longe dos holofotes da Seleção Brasileira, mas marcada por constância, títulos e amor à camisa — especialmente à do Borussia Dortmund, onde virou um símbolo.

Por onde anda o ex-lateral Dedê?

Desde sua aposentadoria, Dedê permaneceu na Turquia, onde se estabeleceu profissionalmente. Atualmente, trabalha como auxiliar técnico do Eskişehirspor, o último clube que defendeu como jogador. Sua permanência no país mostra o respeito conquistado não apenas como atleta, mas também como figura de liderança no ambiente esportivo.

O ex-lateral tem mantido uma relação próxima com o Borussia Dortmund. Volta e meia é convidado para eventos comemorativos e jogos festivos do clube alemão. Apesar de não ter tido uma trajetória de destaque na Seleção Brasileira — foram apenas duas convocações, em 1999 e 2004 — Dedê deixou sua marca no futebol internacional com uma carreira longa e admirada na Europa.

Clubes em que Dedê atuou