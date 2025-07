Xodó de Fernando Diniz no Vasco, Rayan já foi alvo de John Textor, dono do Botafogo, em outras janelas de transferências. Não é de hoje o interesse do futebol europeu pelo atacante, que esteve na mira do Lyon, da França.

Em agosto do ano passado, representantes do Lyon estiveram no Nilton Santos para assistir Rayan jogar na vitória do Vasco sobre o Fluminense. O atacante, que na época tinha acabado de completar 18 anos, entrou no segundo tempo do clássico.

Na época o Lyon chegou a fazer uma proposta por Rayan. No entanto a negociação era complexa por não só envolver o clube francês. A ida do atacante do Vasco para um rival poderia aumentar o valor do negócio.

Além de valores, a proposta envolvia uma dívida com o CEO do Botafogo, Thairo Arruda. Também estava na negociação o aluguel do Estádio Nilton Santos no período em que São Januário ficasse fechado para reforma.

Paixão de Textor por Rayan

Depois da derrota por 3 a 0 diante do Botafogo, Textor deu uma entrevista após o clássico. O dono da SAF alvinegra rasgou elogios a Rayan e afirmou que o ama. Além disso, o empresário também disse que o atacante do Vasco é um jovem talento.

- Não, eu não falei com ele. Eu cumprimentei vários jogadores do Vasco quando saíram do gramado. Ele é um jovem talento. Ele é um jogador do Vasco até não ser um jogador do Vasco. Todo mundo gosta do Rayan. É difícil contratar o Rayan, mas, obviamente, nós o amamos - disse Textor.

Lyon, de Textor, já teve interesse em Rayan (Foto: Franck Fife/AFP)

Tudo mudou de lá para cá...

Do ano passado para os dias de hoje tudo mudou. Rayan evoluiu, passou a ser mais valorizado e caiu nas graças da torcida.

Apesar de já ter recebido propostas no passado, a chegada de Diniz fez Rayan se tornar uma peça fundamental no elenco do Vasco e "inegociável". O técnico espera que o atacante permaneça no clube pelo menos até o final do ano. O Cruz-Maltino está otimista quanto ao "fico" do jogador, conforme o Lance! noticiou.

Rayan é considerado inegociável (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco, com Rayan, e Botafogo, com Textor, voltam a se reencontrar neste sábado (12) na volta do Brasileirão. Esta é a primeira partida na competição após a Copa do Mundo de Clubes. A bola rola para o clássico às 18h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.