O São Paulo está negociando a chegada de Gonzalo Tapia, do River Plate. Chileno de 22 anos, o jogador agrada ao técnico Hernán Crespo por sua versatilidade: pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo, justamente uma das carências identificadas no elenco tricolor. Mas além da necessidade e busca de um nome versátil para o setor ofensivo, o Tricolor tem algumas cartas na manga que podem ajudar.

continua após a publicidade

O Lance! apurou que o São Paulo tenta negociar a vinda do jogador por empréstimo. Alguns valores podem ser envolvidos. Ao que tudo indica, 100 mil dólares pelo empréstimo, podendo ter uma meta de obrigação de compra dependendo do número de jogos disputados.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Gonzalo Tapia deve ser negociado pelo River Plate (Foto: Divulgação/River Plate)

São Paulo tem uma boa relação com o River Plate

A reportagem apurou que o São Paulo e o River Plate tem uma boa relação. O time argentino, por exemplo, tem um jogador do Tricolor emprestado, Giuliano Galoppo.

continua após a publicidade

Além disso, recentemente, o São Paulo negociou Enzo Díaz, nome importante na lateral nesta temporada. A situação é entendida como "parecida", uma vez que o clube do Morumbis ajudou a valorizar o nome do defensor.

River Plate precisa liberar um estrangeiro

Chileno, a liberação de Gonzalo Tapia é vista como algo que pode ajudar o River Plate quanto a liberação de estrangeiros. Com o limite de "gringos" no time imposto por regulamento, o Lance! apurou que o time argentino tem mente que a negociação ajudaria nesta questão.

continua após a publicidade

São Paulo tem confiança nos moldes do negócio

O São Paulo tem uma estratégia definida no mercado. O Tricolor busca um lateral-direito, um zagueiro e atacante. Porém, o time entende que não pode fazer nenhuma "loucura" financeira. O time procura jogadores que venham por empréstimo, com valores que condizem com a realidade econômica do clube e com uma folha salarial condizente.

Carreira de Tapia, alvo do São Paulo

Gonzalo Tapia é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile, onde se firmou como um dos principais nomes da equipe nos últimos anos. Em 117 partidas pelo clube chileno, o atacante marcou 22 gols e distribuiu 10 assistências. O jogador foi campeão da Liga Chilena e Supercopa do Chile.

Em 2025, Tapia foi contratado pelo River Plate, mas até o momento disputou apenas sete partidas pelo clube argentino, sem marcar gols ou registrar assistências. No Mundial de Clubes, o jogador não foi utilizado.