O Vitória já trocou de treinador e agora segue a corrida para reforçar o elenco a tempo de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Com a saída de Thiago Carpini e a chegada de Fábio Carille no comando técnico, é possível que a diretoria tenha que refazer o plano de reforços atual, que tem como meta sete contratações, duas delas muito bem encaminhadas com o Rubro-Negro.

Durante entrevista na tarde da última quarta-feira (9), o presidente Fábio Mota falou sobre as necessidades que o clube mapeou no mercado, mas avisou que deve conversar com Carille antes de qualquer outro movimento de chegada ou saída de atletas.

— Nosso planejamento sempre foi contratar de seis a sete [jogadores]. Agora com a troca de treinador a gente vai ter que ouvir quem chega, o novo treinador deve ter jogadores de sua confiança. A gente está no mercado, quer resolver isso rápido. A dificuldade não é só tirar o treinador, mas achar alguém do mesmo nível. Nosso mercado está muito difícil. O planejamento continua. Na nossa cabeça, a gente ainda quer trazer um lateral-esquerdo, um meia e dois beiradas, mas a gente tem que conversar com o novo treinador. Temos até 2 de setembro [fechamento da janela].

Diretor executivo Gustavo Vieira e presidente Fábio Mota traçam plano pela na sala de imprensa do Barradão, estádio do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Antes mesmo da oficialização sobre a chegada de Fábio Carille, o presidente Fábio Mota confirmou que o Vitória encaminhou a contratação de um lateral e um meia, ambos estrangeiros.

— É a dificuldade mesmo. Quem foi que já anunciou três contratações? Não tem jogador no mercado. Todo mundo corre para o mercado internacional por isso. Não é um problema do Vitória. Não está fácil. E o regulamento não ajuda, só pode contratar jogador que não fez sete jogos. E se não fez sete jogos na Série A, por que vai servir para o Vitória? Temos avançadas mais duas contratações que devemos anunciar nas próximas horas. Um lateral e um meio de campo, que também são de fora do país — avaliou.

Olhar para fora do país virou tendência nesta janela de meio do ano diante da escassez no mercado interno. Dos três reforços contratados até aqui dois são estrangeiros: Renzo López (Uruguai) e Rúben Rodrigues (Portugal). A dupla deve ter a oportunidade de estrear às 16h30 deste sábado (horário de Brasília), no Beira-Rio, em confronto direto pela 13ª rodada do Brasileirão.

