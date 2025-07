Athletico-PR x Goiás: onde assistir, horário e prováveis escalações

Athletico-PR e Goiás se enfrentam neste sábado (12), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Athletico-PR ocupa a 11ª colocação na tabela com 23 pontos conquistados em 15 jogos. A equipe somou 7 vitórias, 2 empates e sofreu 6 derrotas até o momento. O ataque marcou 19 gols, mas a defesa também sofreu 19, resultando em saldo zero. Com aproveitamento de 51%, o time busca equilíbrio para subir na classificação.

O Goiás aparece na 6ª posição com 30 pontos em 15 partidas. Com 9 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, o time tem um desempenho superior, refletido no saldo positivo de 7 gols, pois marcou 19 vezes e sofreu 12. O aproveitamento é de 66%, demonstrando consistência e força ofensiva para brigar pelas primeiras colocações.

Histórico de confrontos

Athletico Paranaense e Goiás se enfrentaram 51 vezes em competições oficiais, com 22 vitórias do Furacão, 11 empates e 18 vitórias do Verdão. Em Curitiba, foram 25 confrontos, com 18 vitórias dos paranaenses, 5 empates e 2 vitórias dos goianos. Em Goiânia, também com 25 jogos disputados, o Goiás venceu 15 vezes, empatou 6 e perdeu 4.

Confronto será com mando do Athletico-PR (Foto: José Tramontin/Athletico)

Confira as informações do jogo entre Athletico x Goiás

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X GOIÁS

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO: Mycael; Kauã Moraes, Belezi, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Felipinho e Zapelli; João Cruz, Luiz Fernando e Alan Kardec. (Técnico: Odair Hellman)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo (Moraes); Marcão, Juninho e Vitinho (Rafael Gava); Welliton Mateus (Wellington Rato), Anselmo Ramon e Pedrinho. (Técnico: Vagner Mancini)