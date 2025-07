Número de cartões no Brasileiro é preocupação no Cruzeiro

Vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos em 12 rodadas, o Cruzeiro não tem o mesmo bom desempenho quando o assunto é disciplina em campo. Com 31 cartões amarelos e dois vermelhos recebidos nas primeiras 12 partidas do campeonato, a Raposa ocupa apenas a décima colocação entre as equipes mais disciplinadas do Brasileirão, ao lado de Palmeiras e Atlético-MG.

Já o líder Flamengo, com os mesmos 24 pontos, mais melhor saldo de gols e um jogo disputado a menos, também é o time que recebeu menos cartões no Campeonato Brasileiro (veja abaixo a lista completa com os 20 times).

Assim como no Mundial de Clubes da Fifa, o número de cartões recebidos pela equipe é um dos critérios de desempate no Campeonato Brasileiro. Em caso de igualdade em pontos ganhos, a classificação final, inclusive para definição do campeão, segue esta ordem de desempate: vitória, saldo de gols, gols marcados, confronto direto (caso a igualdade seja entre dois times), cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio.

Como, na prática, é quase impossível que seja necessário levar em consideração o número de cartões recebidos para um desempate entre duas equipes, o maior prejuízo causado pelo excesso de cartões é mesmo a ausência na partida seguinte, por causa da suspensão automática por dois amarelos ou por uma expulsão.

Nas 12 primeiras rodadas do Brasileirão, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não pôde contar com titulares em seis ocasiões devido a suspensões - e já tem jogador suspenso do próximo jogo, domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão. Veja a lista de jogadores suspensos na Raposa até agora no campeonato:

zagueiro Jonathan Jesus, expulso contra o Internacional: 1 x 1 São Paulo zagueiro Fabrício Bruno, terceiro amarelo contra o Bragantino: 1 x 0 Vasco volante Lucas Romero, terceiro amarelo contra o Flamengo: 4 x 0 Sport meia Matheus Pereira, terceiro amarelo contra o Atlético-MG: 2 x 0 Fortaleza zagueiro Villalba, terceiro amarelo contra o Fortaleza: 2 x 1 Palmeiras volante Christian, terceiro amarelo contra o Palmeiras: 0 x 0 Vitória meia Eduardo, expulso contra o Vitória: jogo diante do Grêmio, domingo (13)

No reinício do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro terá três jogadores pendurados com dois cartões amarelos: o goleiro Cássio, o lateral Kaiki e o atacante Kaio Jorge. Também receberam cartão: William, Fagner, Wanderson, Lucas Silva, Eduardo, Walace, Matheus Henrique, Lucas Romero (segunda série), Matheus Pereira (segunda série) e o técnico Leonardo Jardim (na vitória sobre o Palmeiras).

Somente nas vitórias sobre Vasco (1 a 0) e Sport (4 a 0), o Cruzeiro saiu de campo sem receber nenhuma advertência.

Cássio está pendurado com dois cartões amarelos desde a segunda rodada do Brasileiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja os cartões amarelos e vermelhos de cada equipe no Brasileiro: