O Athletico reajustou os preços das dos ingressos e das mensalidades dos sócios-torcedores para 2026. O Furacão disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Brasileirão nesta temporada.

A diretoria rubro-negra, que não aumentava o valor há quase dois anos e meio, ampliou de três para quatro modalidades. Os planos agora são Furacão Fan (R$ 175), Red (R$ 120), Gold (R$ 200), Black (R$ 500) .

A novidade é que o setor sem cadeiras, onde fica a torcida organizada, saiu do plano Red e virou Fan. O preço foi mantido.

Já os ingressos variam de acordo com a competição. O Paranaense, por exemplo, terá valor fixo na primeira fase e muda se chegar ao mata-mata. A quantia é R$ 100 para os setores Fan, Red e Gold, e R$ 200 para Black.

Na Série A, os valores serão variáveis e classificados por níveis de procura por ingressos. Os adversários serão separados em três grupos, divididos em 'demanta alta' (R$ 200 a R$ 400), 'demanda média' (R$ 150 a R$ 300) e 'demanda pequena' (R$ 120 a R$ 240).

Por fim, na Copa do Brasil, o preço do bilhete na quinta fase fica entre R$ 200 e R$ 400. Caso o Athletico avance, o clube adotará a métrica do Brasileirão.

O Furacão ainda fixou que os torcedores que forem com a camisa do clube nos jogos do estadual e da Copa do Brasil pagam meia-entrada. Esse benefício não é válido para partidas da Série A.

