Coritiba chega a seis jogos de jejum e mantém sina no Couto Pereira em 2026
Coxa está há três meses sem vencer em casa
Assim como em 2025, o Coritiba segue com dificuldades de vencer no Couto Pereira em 2026. A sina foi acentuada na derrota por 1 a 0 para o São Joseense, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense.
O Coxa chegou a seis jogos seguidos sem vitória diante do torcedor, sendo três na Série B do ano passado e três no estadual desta temporada. No período, foram quatro empates e duas derrotas.
- É lógico que a gente precisa, dentro da nossa casa, conseguir entregar esse tipo de resultado. Os jogadores estão muito cientes disso. Agradecemos à torcida pela presença: cantou o jogo inteiro, apoiou, vibrou com a pressão e com as tentativas de buscar o resultado. A equipe estava empenhada nisso e acho que a torcida reconheceu - afirmou o técnico Fernando Seabra, em entrevista coletiva.
Na quarta-feira (21), os torcedores vaiaram a atuação da equipe, assim como aconteceu na partida do acesso à Série A. A última vitória do Coritiba em casa aconteceu em 9 de outubro de 2025, contra o Atlético-GO, pela 31ª rodada da Série B.
Ou seja, a torcida não comemora os três pontos há três meses, sendo um mês (dezembro) sem jogos. O restrospecto no Alto da Glória do ano passado pra cá tem 12 vitórias, 12 empates e cinco derrotas em 29 partidas, com 55,1% de aproveitamento.
O próximo confronto no Couto Pereira é na quarta-feira (28), pela estreia do Campeonato Brasileiro, diante do Bragantino. Antes, o Coxa encara o FC Cascavel no sábado (24), pela sexta e última rodada da primeira fase do Paranaense.
- A gente tem que entender o que aconteceu, ser muito crítico, rigoroso e autocrítico com o que foi o nosso início de jogo, porque a gente não pode se permitir, dentro de casa, ser pouco produtivo e pouco agressivo durante um primeiro tempo inteiro. Se você for ver o primeiro tempo, a gente finalizou poucas vezes, o adversário finalizou mais do que a gente, mesmo que a gente tenha tido mais posse de bola. Esses são pontos que a gente precisa corrigir - completou o treinador.
Jogos do Coritiba sem vencer no Couto Pereira
Paranaense 2026
- Coritiba 2x3 Foz do Iguaçu
- Coritiba 2x2 Londrina
- Coritiba 0x1 São Joseense
Série B 2025
- Coritiba 0x0 Athletico
- Coritiba 0x0 CRB
- Coritiba 0x0 Athletic-MG
Retrospecto recente do Coritiba no Couto Pereira
2026
3 jogos: 1E, 2D
2025
26 jogos: 12, 11E, 3D
2024
27 jogos: 15V, 8E, 4D
2023
28 jogos: 8V, 9E, 11D
2022
28 jogos: 17V, 7E, 4D
