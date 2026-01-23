Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Francês, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão e entre outros ao redor do mundo.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 23 de janeiro de 2026)

Campeonato Francês

Auxerre x PSG – 16h – CazéTV

Campeonato Italiano

Inter de Milão x Pisa – 16h45 – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: a Inter de Milão entra em campo nesta sexta-feira (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Campeonato Alemão

St. Pauli x Hamburgo – 16h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Argentino

Talleres x Newell's Old Boys – 22h15 – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

Trabzonspor x Kasimpasa – 14h – Disney+

Campeonato Belga

Standard Liège x Gent – 16h45 – DAZN

Campeonato Espanhol

Levante x Elche – 17h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Derby County x West Bromwich – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

Darmstadt x Nuremberg – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball

Arminia Bielefeld x Holstein Kiel – 14h30 – OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

Carrarese x Empoli – 16h30 – OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

Viktoria Colônia x Saarbrücken – 15h – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

Everton (F) x Brighton (F) – 16h – Disney+

Campeonato Alemão Feminino

Union Berlin (F) x Bayer Leverkusen (F) – 14h30 – DAZN

Campeonato Amazonense

Amazonas x Manaus – 19h – N Sports

Série Rio de La Plata

Colón x Paysandú-URU – 20h – Disney+

Deportes Concepción x Montevideo City Torque – 22h – Disney+

