Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (23/01/2026)
Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (23)
Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Francês, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão e entre outros ao redor do mundo.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 23 de janeiro de 2026)
Campeonato Francês
Auxerre x PSG – 16h – CazéTV
Campeonato Italiano
Inter de Milão x Pisa – 16h45 – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
St. Pauli x Hamburgo – 16h30 – Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Argentino
Talleres x Newell's Old Boys – 22h15 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
Trabzonspor x Kasimpasa – 14h – Disney+
Campeonato Belga
Standard Liège x Gent – 16h45 – DAZN
Campeonato Espanhol
Levante x Elche – 17h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Derby County x West Bromwich – 17h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Darmstadt x Nuremberg – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Arminia Bielefeld x Holstein Kiel – 14h30 – OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Carrarese x Empoli – 16h30 – OneFootball
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Viktoria Colônia x Saarbrücken – 15h – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês Feminino
Everton (F) x Brighton (F) – 16h – Disney+
Campeonato Alemão Feminino
Union Berlin (F) x Bayer Leverkusen (F) – 14h30 – DAZN
Campeonato Amazonense
Amazonas x Manaus – 19h – N Sports
Série Rio de La Plata
Colón x Paysandú-URU – 20h – Disney+
Deportes Concepción x Montevideo City Torque – 22h – Disney+
