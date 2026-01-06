Campeonato Mineiro 2026: regulamento, times, tabela e onde assistir

O Campeonato Mineiro começará neste final de semana, com a partida entre Uberlândia e Tombense, no sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Parque do Sabiá. A grande mudança na competição em 2026 será o retorno da final em jogo único.

Ao todo, 12 equipes irão disputar o Estadual nesta temporada: Atlético-MG, América-MG, Cruzeiro, Democrata-GV, URT, Uberlândia, Betim, Pouso Alegre, Tombense, Athletic, Itabirito e North Esporte Clube.

O Campeonato Mineiro será disputado entre os dias 10 de janeiro e 7 de março. A primeira fase está marcada para ser encerrada em 14 de fevereiro. A inscrição de novos jogadores será permitida até o dia 20 de fevereiro, pouco antes do início das semifinais.

Confira os grupos do Campeonato Mineiro 2026

GRUPO A

Atlético-MG

Democrata-GV

URT

Uberlândia

GRUPO B

América-MG

Pouso Alegre

Betim

Tombense

GRUPO C

Cruzeiro

Athletic

Itabirito

North

Regulamento do Campeonato Mineiro 2026

As 12 equipes citadas anteriormente foram divididas em três grupos de clubes. Os times não irão enfrentar os adversários de suas chaves, disputando oito partidas na primeira fase.

Ao fim das 48 partidas, será definida a Classificação Geral. Sendo assim, os jogos da semifinal serão realizados entre melhor 1º colocado x melhor 2º colocado, e 2º melhor 1º colocado e 3º melhor primeiro colocado.

Além disso, do 5º ao 8ª colocado, os clubes se classificam para a disputa do Troféu Inconfidência. Ao fim da primeira fase, os cartões serão zerados, enquanto quaisquer suspensões, por cartão vermelho ou terceiro cartão amarelo na fase classificatória exigirão cumprimento da suspensão na primeira partida da fase seguinte.

Nas semifinais do Campeonato Mineiro, as equipes com melhor colocação irão disputar o jogo de volta em casa, não havendo prorrogação. Sendo assim, em caso de igualdade, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis.

Posteriormente, a grande decisão será disputada em jogo único no Mineirão. Assim como na semifinal, se o confronto terminar empatado, será definido nas penalidades máximas.

Critérios de desempate

Caso as equipes empatem em pontos na fase classificatória, os critérios de desempate serão os seguintes:

I – Maior número de vitórias; II – Maior saldo de gols; III – Maior número de gols pró; IV – Confronto direto; V – Menor número de cartões vermelhos recebidos; VI – Menor número de cartões amarelos recebidos; VII – Sorteio público na FMF.

Curiosidades sobre a final em jogo único

A volta da final do Campeonato Mineiro em jogo único traz algumas dúvidas. A principal delas é sobre a questão da torcida única em Minas Gerais. Nos últimos dois anos, os clássicos entre Cruzeiro e Atlético-MG foram realizados com torcida única.

Segundo os parágrafos 4º e 5º do Artigo 18 do Regulamento Específico da Competição, a carga de ingressos da final será dividida igualmente entre as equipes. Porém, se na data da decisão houver alguma proibição por parte do Governo, o time com melhor campanha terá a carga total de ingressos.

– A carga de ingressos destinada aos clubes finalistas será dividida igualmente entre eles, salvo acordo em sentido diverso entre os clubes envolvidos e a FMF. Se, na data de realização da Final Única, houver proibição, por parte dos órgãos governamentais, de comparecimento de torcida visitante, por motivo de segurança ou por declaração de calamidade pública pelas autoridades (Municipal, Estadual ou Federal), será permitida a presença apenas de torcedores da equipe com a melhor colocação na fase classificatória – diz o regulamento.

Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2026

O Campeonato Mineiro terá transmissão da TV Globo. O torneio será transmitido tanto pelo canal de TV aberta, quanto pela getv (ambos com um jogo por rodada na primeira fase). Além disso, a Sportv exibe todas as etapas da competição, enquanto o Premiere mostrará todas as partidas envolvendo Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.