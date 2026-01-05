Atlético-MG intensifica preparação com treinos em dois períodos para estreia no Estadual
Galo terá treinamentos na parte da manha e tarde na Cidade do Galo
A preparação do Atlético para o início do Campeonato Mineiro será intensificada ao longo desta semana, na Cidade do Galo. A equipe comandada por Jorge Sampaoli realizará treinos em dois períodos, com uma sessão pela manhã e outra no período da tarde, como parte do planejamento para a estreia na competição.
Os treinamentos serão realizados o primeiro às 9h, enquanto o segundo será às 16h. O Atlético estreia no Mineiro no próximo domingo (11) contra o Betim, às 18h na Arena MRV. Confira a programação da equipe:
Segunda-Feira (5) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h
Terça-Feira (6) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h
Quarta-Feira (7) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h
Quinta-Feira (8) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h
Sexta-Feira (9) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h
Sábado (10) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h
Domingo (11) - Atlético x Betim às 18h na Arena MRV (1° rodada do Campeonato Mineiro)
Atlético que iniciará o Campeonato Mineiro
Nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético deve entrar em campo com uma equipe alternativa, sem a presença de seus principais jogadores. A proposta de Jorge Sampaoli é utilizar um time formado majoritariamente por jovens das categorias de base, além de atletas que têm sido menos aproveitados no elenco principal.
Paralelamente, os principais seguem em preparação específica visando o início do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de janeiro. O Galo estreia na competição em casa, contra o Palmeiras, em partida que ainda terá data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
