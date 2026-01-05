Atlético-MG intensifica preparação com treinos em dois períodos para estreia no Estadual

A preparação do Atlético para o início do Campeonato Mineiro será intensificada ao longo desta semana, na Cidade do Galo. A equipe comandada por Jorge Sampaoli realizará treinos em dois períodos, com uma sessão pela manhã e outra no período da tarde, como parte do planejamento para a estreia na competição.

A preparação do Atlético para o início do Campeonato Mineiro será intensificada ao longo desta semana, na Cidade do Galo. A equipe comandada por Jorge Sampaoli realizará treinos em dois períodos, com uma sessão pela manhã e outra no período da tarde, como parte do planejamento para a estreia na competição.

Os treinamentos serão realizados o primeiro às 9h, enquanto o segundo será às 16h. O Atlético estreia no Mineiro no próximo domingo (11) contra o Betim, às 18h na Arena MRV. Confira a programação da equipe:

Segunda-Feira (5) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h

Terça-Feira (6) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h

Quarta-Feira (7) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h

Quinta-Feira (8) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h

Sexta-Feira (9) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h

Sábado (10) - Treino na cidade do Galo às 9h e às 16h

Domingo (11) - Atlético x Betim às 18h na Arena MRV (1° rodada do Campeonato Mineiro)

Atlético realiza treinamentos em dois períodos na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético que iniciará o Campeonato Mineiro

Nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético deve entrar em campo com uma equipe alternativa, sem a presença de seus principais jogadores. A proposta de Jorge Sampaoli é utilizar um time formado majoritariamente por jovens das categorias de base, além de atletas que têm sido menos aproveitados no elenco principal.

Paralelamente, os principais seguem em preparação específica visando o início do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de janeiro. O Galo estreia na competição em casa, contra o Palmeiras, em partida que ainda terá data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).