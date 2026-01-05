⁠Hulk e Atlético-MG se reúnem, mas jogador segue com futuro indefinido

Na noite deste domingo (5), dirigentes do Atlético se reuniram com Hulk e seu staff para tratar da permanência do atacante no clube mineiro. Apesar do encontro, não houve uma definição, e o futuro do jogador segue em aberto.

Na noite deste domingo (5), dirigentes do Atlético se reuniram com Hulk e seu staff para tratar da permanência do atacante no clube mineiro. Apesar do encontro, não houve uma definição, e o futuro do jogador segue em aberto.

continua após a publicidade

Durante a reunião, o Atlético apresentou um projeto ao camisa 7 com o objetivo de convencê-lo a permanecer no clube e encerrar sua carreira vestindo a camisa do Galo. Hulk analisa a proposta junto à sua equipe e deve dar uma resposta nos próximos dias.

O contrato do jogador com o alvinegro se encerra em dezembro de 2026 e a partir de julho já pode assinar sem custos com outro clube.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Interesse do Fluminense em Hulk

Nas últimas semanas, o Fluminense se consolidou como um dos principais interessados na contratação de Hulk. Caso o atacante decida não permanecer no Atlético, o Tricolor das Laranjeiras deve intensificar as conversas para tentar contar com o jogador de 39 anos.

continua após a publicidade

No entanto, um possível entrave para a negociação é a posição do próprio Atlético, que não demonstra interesse em liberar Hulk para outro clube do futebol brasileiro.

Hulk pelo Atlético

Hulk chegou em 2021 no Atlético, e se tornou, para muitos, o maior ídolo da história do clube. O atacante conquistou oito títulos com a camisa alvinegra, Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021), Campeonato Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025) e Supercopa do Brasil (2022).

continua após a publicidade

O super-herói atleticano ocupa a 8° colocação, empatado com Ubaldo, de maiores artilheiros da história do Galo, com 135 gols. O jogador fica atrás de outros ídolos como Reinaldo, Dadá Maravilha e Guilherme. Além disso, Hulk é maior artilheiro da Arena MRV atualmente, com 22 gols anotados na casa do Atlético.