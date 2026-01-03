Cruzeiro confirma empréstimo de Léo Aragão para time da Série B
O arqueiro fechou com o Leão por um ano
Na manhã deste sábado (3), o Cruzeiro anunciou o empréstimo do goleiro Léo Aragão para o Avaí. O atleta irá defender o Leão até o fim desta temporada.
– O Cruzeiro confirma a transferência, por empréstimo, do goleiro Léo Aragão ao Avaí, válida até o fim da temporada 2026. Desejamos sorte na temporada, Léo! – escreveu o clube em suas redes sociais.
O Lance! adiantou na semana passada que a equipe de Santa Catarina negociava a contratação do goleiro. Aos 23 anos, o atleta poderá ganhar mais minutagem na próxima temporada em uma equipe que se despediu de seu goleiro recentemente.
O Avaí perdeu seu goleiro titular, César. Ele entrou na Justiça por uma dívida e deixou a equipe. No Leão, Léo Aragão irá disputar vaga com Igor Bohn, que renovou seu vínculo com a equipe catarinense.
Trajetória de Léo Aragão no Cruzeiro
Léo Aragão foi contratado pela Raposa em janeiro de 2024, junto ao Bragantino. Antes, ele passou por empréstimo para Caldense e Ituano. No entanto, ele só fez sua estreia pelo Cruzeiro em 2025, quando entrou em campo pelo Campeonato Mineiro.
Posteriormente, ele também foi usado em um jogo da Sul-Americana e quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, quando Cássio não estava disponível.
Em oito partidas disputadas pela Raposa, Léo Aragão sofreu oito gols e passou três partidas sem ser vazado. Ao todo, ele soma 693 minutos em campo com o manto celeste.
Seu último compromisso foi na derrota por 3 a 0 contra o Santos. Na ocasião, Leonardo Jardim, já de olho na Copa do Brasil, entrou em campo com um time completamente reserva.
Estatísticas do goleiro pelo Cruzeiro
- Jogos: 8
- Minutos: 693
- Gols sofridos: 8
- Jogos sem ser vazado: 3
- Vitórias: 4
- Empates: 2
- Derrotas: 2
