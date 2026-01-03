Cruzeiro confirma empréstimo de Léo Aragão para time da Série B

Na manhã deste sábado (3), o Cruzeiro anunciou o empréstimo do goleiro Léo Aragão para o Avaí. O atleta irá defender o Leão até o fim desta temporada.

continua após a publicidade

– O Cruzeiro confirma a transferência, por empréstimo, do goleiro Léo Aragão ao Avaí, válida até o fim da temporada 2026. Desejamos sorte na temporada, Léo! – escreveu o clube em suas redes sociais.

O Lance! adiantou na semana passada que a equipe de Santa Catarina negociava a contratação do goleiro. Aos 23 anos, o atleta poderá ganhar mais minutagem na próxima temporada em uma equipe que se despediu de seu goleiro recentemente.

continua após a publicidade

O Avaí perdeu seu goleiro titular, César. Ele entrou na Justiça por uma dívida e deixou a equipe. No Leão, Léo Aragão irá disputar vaga com Igor Bohn, que renovou seu vínculo com a equipe catarinense.

Léo Aragão, Otávio, Cássio e Lamounier (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Trajetória de Léo Aragão no Cruzeiro

Léo Aragão foi contratado pela Raposa em janeiro de 2024, junto ao Bragantino. Antes, ele passou por empréstimo para Caldense e Ituano. No entanto, ele só fez sua estreia pelo Cruzeiro em 2025, quando entrou em campo pelo Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Posteriormente, ele também foi usado em um jogo da Sul-Americana e quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, quando Cássio não estava disponível.

Em oito partidas disputadas pela Raposa, Léo Aragão sofreu oito gols e passou três partidas sem ser vazado. Ao todo, ele soma 693 minutos em campo com o manto celeste.

Seu último compromisso foi na derrota por 3 a 0 contra o Santos. Na ocasião, Leonardo Jardim, já de olho na Copa do Brasil, entrou em campo com um time completamente reserva.

Estatísticas do goleiro pelo Cruzeiro