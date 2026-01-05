menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Esporte de Patos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

A Raposa venceu o Barra-SC em sua estreia na Copinha

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 05/01/2026
10:23
Esporte de Patos x Cruzeiro pela Copinha (Foto: Arte Lance!)
imagem cameraEsporte de Patos x Cruzeiro pela Copinha (Foto: Arte Lance!)
Depois da vitória por 3 a 0 contra o Barra-SC em sua estreia na Copinha de 2026, o Cruzeiro enfrentará o Esporte de Patos nesta terça-feira (6), em Franca, no interior de São Paulo. O jogo será realizado às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão do XSports (TV aberta).

Na primeira rodada, a Raposa não encontrou muitas dificuldades. Depois de um primeiro tempo em que demorou para se soltar, a equipe abriu o placar com um gol de pênalti de Fernando aos 37 minutos. Posteriormente, aos 41, Pablo aumentou a vantagem.

Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

No segundo tempo contra o Barra-SC, o clube celeste se sentiu ainda mais à vontade no Lanchão e fechou a conta com o zagueiro estreante João Cervi.

Enquanto isso, o Esporte de Patos, da Paraíba, foi derrotado pelos donos da casa no sábado. A Francana, com gol de Kevin, garantiu o 1 a 0. Sendo assim, o jogo desta terça-feira pode ser de vida ou morte para os paraibanos.

Ficha Técnica:

🏆ESPORTE DE PATOS X CRUZEIRO - 2ª RODADA DA COPINHA
GRUPO 13
📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP
Horário: 20h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)
🗣️Arbitragem: Lucas Bovi Baptistella
🚩Assistentes:  João Pedro de Morais e Raffael Arderi
🟨 4º árbitro: André Antônio de Biaggi

Agenda:

  • 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • 2ª rodada - Esporte de Patos x Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
  • 3ª rodada - Francana x Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca

Confira a lista de relacionados:

  1. Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
  2. Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
  3. Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
  4. Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
  5. Atacantes: Fernando, Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan

