Esporte de Patos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
A Raposa venceu o Barra-SC em sua estreia na Copinha
Depois da vitória por 3 a 0 contra o Barra-SC em sua estreia na Copinha de 2026, o Cruzeiro enfrentará o Esporte de Patos nesta terça-feira (6), em Franca, no interior de São Paulo. O jogo será realizado às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão do XSports (TV aberta).
Na primeira rodada, a Raposa não encontrou muitas dificuldades. Depois de um primeiro tempo em que demorou para se soltar, a equipe abriu o placar com um gol de pênalti de Fernando aos 37 minutos. Posteriormente, aos 41, Pablo aumentou a vantagem.
No segundo tempo contra o Barra-SC, o clube celeste se sentiu ainda mais à vontade no Lanchão e fechou a conta com o zagueiro estreante João Cervi.
Enquanto isso, o Esporte de Patos, da Paraíba, foi derrotado pelos donos da casa no sábado. A Francana, com gol de Kevin, garantiu o 1 a 0. Sendo assim, o jogo desta terça-feira pode ser de vida ou morte para os paraibanos.
Ficha Técnica:
🏆ESPORTE DE PATOS X CRUZEIRO - 2ª RODADA DA COPINHA
⚽GRUPO 13
📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP
⏰Horário: 20h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)
🗣️Arbitragem: Lucas Bovi Baptistella
🚩Assistentes: João Pedro de Morais e Raffael Arderi
🟨 4º árbitro: André Antônio de Biaggi
Agenda:
- 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
- 2ª rodada - Esporte de Patos x Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
- 3ª rodada - Francana x Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
- Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
- Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
- Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
- Atacantes: Fernando, Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan
