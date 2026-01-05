Esporte de Patos x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

Depois da vitória por 3 a 0 contra o Barra-SC em sua estreia na Copinha de 2026, o Cruzeiro enfrentará o Esporte de Patos nesta terça-feira (6), em Franca, no interior de São Paulo. O jogo será realizado às 20h30 (de Brasília) e terá transmissão do XSports (TV aberta).

Na primeira rodada, a Raposa não encontrou muitas dificuldades. Depois de um primeiro tempo em que demorou para se soltar, a equipe abriu o placar com um gol de pênalti de Fernando aos 37 minutos. Posteriormente, aos 41, Pablo aumentou a vantagem.

Time Sub-20 do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

No segundo tempo contra o Barra-SC, o clube celeste se sentiu ainda mais à vontade no Lanchão e fechou a conta com o zagueiro estreante João Cervi.

Enquanto isso, o Esporte de Patos, da Paraíba, foi derrotado pelos donos da casa no sábado. A Francana, com gol de Kevin, garantiu o 1 a 0. Sendo assim, o jogo desta terça-feira pode ser de vida ou morte para os paraibanos.

Ficha Técnica:

🏆ESPORTE DE PATOS X CRUZEIRO - 2ª RODADA DA COPINHA

⚽GRUPO 13

📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP

⏰Horário: 20h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)

🗣️Arbitragem: Lucas Bovi Baptistella

🚩Assistentes: João Pedro de Morais e Raffael Arderi

🟨 4º árbitro: André Antônio de Biaggi

Agenda:

1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca

2ª rodada - Esporte de Patos x Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca

3ª rodada - Francana x Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca

Confira a lista de relacionados: