Em jogo eletrizante, Fortaleza vence o Maguary e avança na Copa do Brasil
Partida aconteceu na Arena Castelão
O Fortaleza venceu o Maguary-PE por 4 a 3 na noite desta terça-feira (24), na Arena Castelão, valendo pela segunda fase da Copa do Brasil. Luiz Fernando, Cardona, Rodrigo e Lucca Prior marcaram para os cearenses, enquanto que Júlio César, Kanu e Eduardo Ribeiro fizeram os gols dos pernambucanos.
Com o resultado, o Tricolor conseguiu a vaga na terceira fase da competição, que acontecerá nos dias 11 e 12 de março.
Fortaleza falha na defesa, mas vence e avança
O Fortaleza fez a sua estreia na Copa do Brasil. O Leão abriu o placar com Luiz Fernando, que aproveitou cruzamento de Maílton. O Maguary aproveitou erro de Lucas Gazal para empatar com Julio Cesar.
Nos acréscimos, Cardona subiu em cruzamento de Maílton e colocou o Fortaleza em vantagem. No entanto, instantes depois, o Maguary aproveitou novo erro da defesa e igualou em gol de Kanu.
O Tricolor iniciou o 2º tempo com a posse de bola, mas não apresentava um grande desempenho. Em escapada pela direita do ataque, Eduardo Ribeiro aproveitou erro de Brenno para anotar o terceiro gol.
O empate do Fortaleza partiu novamente de um cruzamento: Luiz Fernando ajeitou de cabeça e Rodrigo completou para o fundo das redes. Nos acréscimos do frenético embate, Vitinho achou Lucca Prior e o meia bateu para selar a classificação cearense.
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA 4 X 3 MAGUARY-PE
COPA DO BRASIL - SEGUNDA FASE
🗓️ Data e horário: terça-feira, 24/02/2026 - 21h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Luiz Fernando aos 14 min do 1º T, Cardona aos 48 min do 1º T, Rodrigo aos 37 min do 2º T, Lucca Prior aos min 49 do 2º T (FOR); Júlio César aos 41 min do 1º T, Kanu aos 49 min do 1º T, Eduardo Ribeiro aos 19 min do 2º T (MAG)
🟨 Cartões amarelos: Maílton (FOR); Marquinhos, Histone (MAG)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)
🚩 Assistentes: Maxwell Rocha Silva (AL) e Ruan Luiz De Barros Silva (AL)
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Maílton, Lucas Gazal, Cardona e Fuentes; Lucas Sasha, Pierre (Rodriguinho) e Lucas Crispim (Lucas Emanoel); Pochettino (Lucca Prior), GB (Vitinho) e Luiz Fernando.
MAGUARY (Técnico: Sued Lima)
Bruno; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Rychelmy; Iago (Jalysson), Ítalo e Júlio César (Nathan Silva); Verdun (Histone), Kanu (Francisco) e Marquinhos.
