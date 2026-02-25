Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Da chegada no Fluminense ao retorno para o Brasil pelo Palmeiras: relembre a trajetória de Arias

O técnico Luis Zubeldía terá à disposição 26 atletas para a partida. A principal base do time titular está mantida. Hércules está de volta e deve jogar. Canobbio, suspenso é ausência ao lado de Nonato, lesionado. Uma surpresa é a presença de Keven Samuel, que estava com sub-20.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

Fábio

Marcelo Pitaluga

Vitor Eudes

Defensores

Freytes

Guga

Guilherme Arana

Ignácio

Igor Rabello

Jemmes

Renê

Samuel Xavier

Meio-campistas

Facundo Bernal

Hércules

Lucho Acosta

Martinelli

Otávio

PH Ganso

Atacantes

John Kennedy

Keven Samuel

Kevin Serna

Matheus Reis

Santi Moreno

Savarino

Soteldo

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Adversários nesta rodada, Palmeiras e Fluminense somam os mesmos sete pontos após três rodadas e seguem invictos no Brasileirão. O Alviverde, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: seis contra dois do rival.

continua após a publicidade

A partida marca o reencontro de Jhon Arias, agora jogador do Palmeiras, com o Fluminense, seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa.

Jogadores de Palmeiras e Fluminense durante partida do Brasileirão; veja detalhes de onde assistir (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Aposte na partida entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.