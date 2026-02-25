menu hamburguer
Fluminense

Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras

Times se enfrentam pelo Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
18:17
Hércules em teino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
Hércules em teino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Da chegada no Fluminense ao retorno para o Brasil pelo Palmeiras: relembre a trajetória de Arias

O técnico Luis Zubeldía terá à disposição 26 atletas para a partida. A principal base do time titular está mantida. Hércules está de volta e deve jogar. Canobbio, suspenso é ausência ao lado de Nonato, lesionado. Uma surpresa é a presença de Keven Samuel, que estava com sub-20.

Relacionados do Fluminense

Goleiros
Fábio
Marcelo Pitaluga
Vitor Eudes

Defensores
Freytes
Guga
Guilherme Arana
Ignácio
Igor Rabello
Jemmes
Renê
Samuel Xavier

Meio-campistas
Facundo Bernal
Hércules
Lucho Acosta
Martinelli
Otávio
PH Ganso

Atacantes
John Kennedy
Keven Samuel
Kevin Serna
Matheus Reis
Santi Moreno
Savarino
Soteldo

Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Adversários nesta rodada, Palmeiras e Fluminense somam os mesmos sete pontos após três rodadas e seguem invictos no Brasileirão. O Alviverde, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: seis contra dois do rival.

A partida marca o reencontro de Jhon Arias, agora jogador do Palmeiras, com o Fluminense, seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa.

Jogadores de Palmeiras e Fluminense durante partida do Brasileirão; veja detalhes de onde assistir (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Aposte na partida entre Palmeiras e Fluminense pelo Brasileirão!
