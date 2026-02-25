Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras
Times se enfrentam pelo Brasileirão
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Luis Zubeldía terá à disposição 26 atletas para a partida. A principal base do time titular está mantida. Hércules está de volta e deve jogar. Canobbio, suspenso é ausência ao lado de Nonato, lesionado. Uma surpresa é a presença de Keven Samuel, que estava com sub-20.
Relacionados do Fluminense
Goleiros
Fábio
Marcelo Pitaluga
Vitor Eudes
Defensores
Freytes
Guga
Guilherme Arana
Ignácio
Igor Rabello
Jemmes
Renê
Samuel Xavier
Meio-campistas
Facundo Bernal
Hércules
Lucho Acosta
Martinelli
Otávio
PH Ganso
Atacantes
John Kennedy
Keven Samuel
Kevin Serna
Matheus Reis
Santi Moreno
Savarino
Soteldo
Adversários nesta rodada, Palmeiras e Fluminense somam os mesmos sete pontos após três rodadas e seguem invictos no Brasileirão. O Alviverde, no entanto, leva vantagem no saldo de gols: seis contra dois do rival.
A partida marca o reencontro de Jhon Arias, agora jogador do Palmeiras, com o Fluminense, seu último clube no Brasil antes de se transferir para o futebol europeu. A tendência é que ele comece no banco de reservas e seja acionado por Abel Ferreira durante a segunda etapa.
