imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Segunda fase da Copa do Brasil tem confrontos definidos; veja

Serão 44 duelos nesta etapa da competição

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/02/2026
07:15
Taça trofeu da Copa do Brasil
imagem cameraTaça da Copa do Brasil (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após os confrontos iniciais, a Copa do Brasil de 2026 definiu os classificados para a segunda fase. Os 44 duelos acontecerão em jogos únicos e terão início na próxima semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

126 equipes entraram nesta edição do torneio, que tem o Corinthians como atual campeão. É a maior quantidade de competidores na história de uma Copa do Brasil.

Confira datas e horários dos jogos:

Terça-feira, 24 de fevereiro

  • 16h30 - Boavista x Maringá
  • 18h - Madureira x ABC-RN
  • 19h - Joinville x CSA
  • 21h30 - América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • 21h30 - Fortaleza x Maguary

Quarta-feira, 25 de fevereiro

  1. 15h30 - Castanhal-PA x Guarani
  2. 15h30 - Juazeirense-BA x Capital-DF
  3. 16h - Atlético-GO x Primavera-MT
  4. 16h - Gama x Goiás
  5. 18h - Novorizontino-SP x Nacional-AM
  6. 18h - Capital-TO x Manaus-AM
  7. 18h - Imperatriz-MA x Amazonas-AM
  8. 19h - São Luiz-RS x Maranhão-MA
  9. 19h - Tombense x Oratório-AP
  10. 19h - Retrô-PE x Uberlândia
  11. 19h - Londrina x Penedense-AL
  12. 19h30 - Anápolis x Cianorte
  13. 19h45 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  14. 20h - Ypiranga-RS x Ji-Paraná
  15. 20h - São Bernardo x Atlético-BA
  16. 20h - ASA-AL x Operário-MS
  17. 20h - Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
  18. 20h - Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  19. 21h - Mixto-MT x Botafogo-PB

Quinta-feira, 26 de fevereiro

  • 20h - Ceará x Primavera-SP
  • 21h - Operário-VG x Porto Velho-RO
  • 21h30 - Portuguesa-SP x Altos-PI

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
Terça-feira, 3 de março

  • 20h - CRB-AL x Porto-BA
  • 21h30 - Figueirense x Azuriz-PR

Quarta-feira, 4 de março

  1. 16h - Santa Catarina x Cuiabá-MT
  2. 18h - Betim x Operário-PR
  3. 19h - Ivinhema x Volta Redonda-RJ
  4. 19h - Nova Iguaçu x Lagarto-SE
  5. 19h - Velo Clube x Vila Nova-GO
  6. 19h - Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  7. 19h30 - Avaí-SC x Porto Vitória-ES
  8. 20h - Rio Branco-ES x Athletic Club
  9. 21h - Manauara x Itabaiana-SE
  10. 21h30 - América-MG x Tirol-CE

Quinta-feira, 5 de março

  • 16h - Trem-AP x Fluminense-PI
  • 19h - Desportiva Ferroviária x Sport
  • 19h - Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
  • 21h30 - Juventude x Guaporé
  • 21h30 - Santa Cruz x Sousa-PB

Copa do Brasil de 2026: como vai funcionar?

ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira incluiu os 28 participantes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF.

Na segunda fase, 74 times juntam-se aos 14 classificados, com jogos únicos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

➡️ Copa do Brasil: confira os confrontos da segunda fase

A terceira fase, nos dias 11 e 12 de março, terá esses 44 classificados e mais quatro times em partidas únicas: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

A quarta fase terá os 24 classificados em jogos únicos nos dias 18 e 19 de março. Os 12 que passarem se juntarão aos 20 clubes da Série A no sorteio da quinta fase. Após isso, a sequência será de oitavas, quartas, semifinais e final.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.

