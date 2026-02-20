Segunda fase da Copa do Brasil tem confrontos definidos; veja
Serão 44 duelos nesta etapa da competição
Após os confrontos iniciais, a Copa do Brasil de 2026 definiu os classificados para a segunda fase. Os 44 duelos acontecerão em jogos únicos e terão início na próxima semana.
126 equipes entraram nesta edição do torneio, que tem o Corinthians como atual campeão. É a maior quantidade de competidores na história de uma Copa do Brasil.
Confira datas e horários dos jogos:
Terça-feira, 24 de fevereiro
- 16h30 - Boavista x Maringá
- 18h - Madureira x ABC-RN
- 19h - Joinville x CSA
- 21h30 - América-RN x Grêmio Sampaio-RR
- 21h30 - Fortaleza x Maguary
Quarta-feira, 25 de fevereiro
- 15h30 - Castanhal-PA x Guarani
- 15h30 - Juazeirense-BA x Capital-DF
- 16h - Atlético-GO x Primavera-MT
- 16h - Gama x Goiás
- 18h - Novorizontino-SP x Nacional-AM
- 18h - Capital-TO x Manaus-AM
- 18h - Imperatriz-MA x Amazonas-AM
- 19h - São Luiz-RS x Maranhão-MA
- 19h - Tombense x Oratório-AP
- 19h - Retrô-PE x Uberlândia
- 19h - Londrina x Penedense-AL
- 19h30 - Anápolis x Cianorte
- 19h45 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
- 20h - Ypiranga-RS x Ji-Paraná
- 20h - São Bernardo x Atlético-BA
- 20h - ASA-AL x Operário-MS
- 20h - Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
- 20h - Águia de Marabá-PA x Independência-AC
- 21h - Mixto-MT x Botafogo-PB
Quinta-feira, 26 de fevereiro
- 20h - Ceará x Primavera-SP
- 21h - Operário-VG x Porto Velho-RO
- 21h30 - Portuguesa-SP x Altos-PI
Terça-feira, 3 de março
- 20h - CRB-AL x Porto-BA
- 21h30 - Figueirense x Azuriz-PR
Quarta-feira, 4 de março
- 16h - Santa Catarina x Cuiabá-MT
- 18h - Betim x Operário-PR
- 19h - Ivinhema x Volta Redonda-RJ
- 19h - Nova Iguaçu x Lagarto-SE
- 19h - Velo Clube x Vila Nova-GO
- 19h - Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- 19h30 - Avaí-SC x Porto Vitória-ES
- 20h - Rio Branco-ES x Athletic Club
- 21h - Manauara x Itabaiana-SE
- 21h30 - América-MG x Tirol-CE
Quinta-feira, 5 de março
- 16h - Trem-AP x Fluminense-PI
- 19h - Desportiva Ferroviária x Sport
- 19h - Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
- 21h30 - Juventude x Guaporé
- 21h30 - Santa Cruz x Sousa-PB
Copa do Brasil de 2026: como vai funcionar?
A ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira incluiu os 28 participantes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF.
Na segunda fase, 74 times juntam-se aos 14 classificados, com jogos únicos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.
A terceira fase, nos dias 11 e 12 de março, terá esses 44 classificados e mais quatro times em partidas únicas: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).
A quarta fase terá os 24 classificados em jogos únicos nos dias 18 e 19 de março. Os 12 que passarem se juntarão aos 20 clubes da Série A no sorteio da quinta fase. Após isso, a sequência será de oitavas, quartas, semifinais e final.
A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.
