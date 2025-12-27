Tabela do Campeonato Carioca 2026: veja datas dos clássicos e das finais

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou neste sábado (27) a tabela detalhada da Taça Guanabara 2026, que abre o Campeonato Carioca da próxima temporada. A competição terá início entre os dias 14 e 15 de janeiro e reúne 12 clubes, divididos em dois grupos de seis equipes.

O Grupo A conta com Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. Já o Grupo B é formado por Boavista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. No formato do torneio, cada time enfrenta os seis adversários da chave oposta, totalizando seis rodadas na fase classificatória.

Ao fim da Taça Guanabara, os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais acontecem em partidas de ida e volta, assim como a decisão do Estadual.

Entre os principais destaques da tabela estão os clássicos. Flamengo x Vasco está marcado para a 3ª rodada, no dia 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o confronto entre Fluminense e Flamengo acontece na 4ª rodada, em 25 de janeiro, também no Maracanã. O clássico Botafogo x Vasco será disputado na 6ª rodada, em 8 de fevereiro, com estádio ainda a definir.

A fase inicial se estende até 8 de fevereiro, quando Fluminense x Maricá fecha a Taça Guanabara. As datas das fases finais já estão reservadas pela FERJ, com quartas de final previstas para 14 e 15 de fevereiro, semifinais entre 21 de fevereiro e 1º de março, e a grande final nos dias 7 e 8 de março.

🏆 Taça Guanabara 2026 – Tabela Completa

1ª rodada

📅 14 e 15 de janeiro (quarta e quinta)

Fluminense x Madureira — A definir Vasco da Gama x Maricá — São Januário Volta Redonda x Boavista — Raulino de Oliveira Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu — Lourival Gomes Bangu x Flamengo — Moça Bonita Portuguesa x Botafogo — Luso Brasileiro

2ª rodada

📅 17 e 18 de janeiro (sábado e domingo)

Boavista x Fluminense — Elcyr Resende Vasco da Gama x Nova Iguaçu — São Januário Volta Redonda x Flamengo — Raulino de Oliveira Sampaio Corrêa x Botafogo — Lourival Gomes Bangu x Madureira — Moça Bonita Portuguesa x Maricá — Luso Brasileiro

3ª rodada

📅 21 e 22 de janeiro (quarta e quinta)

Nova Iguaçu x Fluminense — A definir Flamengo x Vasco da Gama — Maracanã Botafogo x Volta Redonda — Nilton Santos Madureira x Sampaio Corrêa — Conselheiro Galvão Maricá x Bangu — João Saldanha Boavista x Portuguesa — Elcyr Resende

4ª rodada

📅 24 e 25 de janeiro (sábado e domingo)

Maricá x Sampaio Corrêa — João Saldanha Boavista x Vasco da Gama — Elcyr Resende Nova Iguaçu x Volta Redonda — Jânio Moraes Fluminense x Flamengo — Maracanã Botafogo x Bangu — Nilton Santos Madureira x Portuguesa — Conselheiro Galvão

5ª rodada

📅 31 de janeiro e 1º de fevereiro (sábado e domingo)

Botafogo x Fluminense — Nilton Santos Madureira x Vasco da Gama — A definir Maricá x Volta Redonda — João Saldanha Sampaio Corrêa x Boavista — Lourival Gomes Nova Iguaçu x Bangu — Jânio Moraes Flamengo x Portuguesa — Maracanã

6ª rodada

📅 7 e 8 de fevereiro (sábado e domingo)

Fluminense x Maricá — Maracanã Vasco da Gama x Botafogo — A definir Volta Redonda x Madureira — Raulino de Oliveira Flamengo x Sampaio Corrêa — Maracanã Bangu x Boavista — Moça Bonita Portuguesa x Nova Iguaçu — Luso Brasileiro

🏆 Mata-mata do Campeonato Carioca 2026

🔹 Quartas de final (jogo único)

Datas: 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo)

Formato: 1º do Grupo A x 4º do Grupo A

2º do Grupo A x 3º do Grupo A

1º do Grupo B x 4º do Grupo B

2º do Grupo B x 3º do Grupo B

Estádios e horários: a definir

🔹 Semifinais (ida e volta)

Jogos de ida

Datas: 21 e 22 de fevereiro (sábado e domingo)

Jogos de volta

Datas: 28 de fevereiro e 1º de março (sábado e domingo)

Formato: Vencedores das quartas se enfrentam em confrontos eliminatórios

Estádios e horários: a definir

🔹 Final do Campeonato Carioca

Data: 7 ou 8 de março (sábado ou domingo)

Formato: jogo único

Estádio: a definir

