Futebol Nacional

Tabela do Campeonato Carioca 2026: veja datas dos clássicos e das finais

Jogos começam na terceira semana de janeiro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
23:04
Taça do Campeonato Carioca
Taça do Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) divulgou neste sábado (27) a tabela detalhada da Taça Guanabara 2026, que abre o Campeonato Carioca da próxima temporada. A competição terá início entre os dias 14 e 15 de janeiro e reúne 12 clubes, divididos em dois grupos de seis equipes.



O Grupo A conta com Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Vasco e Volta Redonda. Já o Grupo B é formado por Boavista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. No formato do torneio, cada time enfrenta os seis adversários da chave oposta, totalizando seis rodadas na fase classificatória.

Ao fim da Taça Guanabara, os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais acontecem em partidas de ida e volta, assim como a decisão do Estadual.



Entre os principais destaques da tabela estão os clássicos. Flamengo x Vasco está marcado para a 3ª rodada, no dia 21 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Já o confronto entre Fluminense e Flamengo acontece na 4ª rodada, em 25 de janeiro, também no Maracanã. O clássico Botafogo x Vasco será disputado na 6ª rodada, em 8 de fevereiro, com estádio ainda a definir.

A fase inicial se estende até 8 de fevereiro, quando Fluminense x Maricá fecha a Taça Guanabara. As datas das fases finais já estão reservadas pela FERJ, com quartas de final previstas para 14 e 15 de fevereiro, semifinais entre 21 de fevereiro e 1º de março, e a grande final nos dias 7 e 8 de março.



🏆 Taça Guanabara 2026 – Tabela Completa

1ª rodada

📅 14 e 15 de janeiro (quarta e quinta)

  1. Fluminense x Madureira — A definir
  2. Vasco da Gama x Maricá — São Januário
  3. Volta Redonda x Boavista — Raulino de Oliveira
  4. Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu — Lourival Gomes
  5. Bangu x Flamengo — Moça Bonita
  6. Portuguesa x Botafogo — Luso Brasileiro

2ª rodada

📅 17 e 18 de janeiro (sábado e domingo)

  1. Boavista x Fluminense — Elcyr Resende
  2. Vasco da Gama x Nova Iguaçu — São Januário
  3. Volta Redonda x Flamengo — Raulino de Oliveira
  4. Sampaio Corrêa x Botafogo — Lourival Gomes
  5. Bangu x Madureira — Moça Bonita
  6. Portuguesa x Maricá — Luso Brasileiro

3ª rodada

📅 21 e 22 de janeiro (quarta e quinta)

  1. Nova Iguaçu x Fluminense — A definir
  2. Flamengo x Vasco da Gama — Maracanã
  3. Botafogo x Volta Redonda — Nilton Santos
  4. Madureira x Sampaio Corrêa — Conselheiro Galvão
  5. Maricá x Bangu — João Saldanha
  6. Boavista x Portuguesa — Elcyr Resende

4ª rodada

📅 24 e 25 de janeiro (sábado e domingo)

  1. Maricá x Sampaio Corrêa — João Saldanha
  2. Boavista x Vasco da Gama — Elcyr Resende
  3. Nova Iguaçu x Volta Redonda — Jânio Moraes
  4. Fluminense x Flamengo — Maracanã
  5. Botafogo x Bangu — Nilton Santos
  6. Madureira x Portuguesa — Conselheiro Galvão

5ª rodada

📅 31 de janeiro e 1º de fevereiro (sábado e domingo)

  1. Botafogo x Fluminense — Nilton Santos
  2. Madureira x Vasco da Gama — A definir
  3. Maricá x Volta Redonda — João Saldanha
  4. Sampaio Corrêa x Boavista — Lourival Gomes
  5. Nova Iguaçu x Bangu — Jânio Moraes
  6. Flamengo x Portuguesa — Maracanã

6ª rodada

📅 7 e 8 de fevereiro (sábado e domingo)

  1. Fluminense x Maricá — Maracanã
  2. Vasco da Gama x Botafogo — A definir
  3. Volta Redonda x Madureira — Raulino de Oliveira
  4. Flamengo x Sampaio Corrêa — Maracanã
  5. Bangu x Boavista — Moça Bonita
  6. Portuguesa x Nova Iguaçu — Luso Brasileiro

🏆 Mata-mata do Campeonato Carioca 2026

🔹 Quartas de final (jogo único)

  • Datas: 14 e 15 de fevereiro (sábado e domingo)
  • Formato:
    • 1º do Grupo A x 4º do Grupo A
  • 2º do Grupo A x 3º do Grupo A
  • 1º do Grupo B x 4º do Grupo B
  • 2º do Grupo B x 3º do Grupo B
  • Estádios e horários: a definir

🔹 Semifinais (ida e volta)

Jogos de ida

  • Datas: 21 e 22 de fevereiro (sábado e domingo)

Jogos de volta

  • Datas: 28 de fevereiro e 1º de março (sábado e domingo)
  • Formato:
    • Vencedores das quartas se enfrentam em confrontos eliminatórios
  • Estádios e horários: a definir

🔹 Final do Campeonato Carioca

  • Data: 7 ou 8 de março (sábado ou domingo)
  • Formato: jogo único
  • Estádio: a definir

Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)
Flamengo levanta a taça do Campeonato Carioca (Foto: Delmiro Junior/Photo Premium/Gazeta Press)

