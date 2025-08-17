O Bangu está de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca. Depois de ser rebaixado no começo do ano, a equipe comandada por Alfredo Sampaio garantiu o retorno e ergueu a taça da Série A2 neste domingo (17) após superar o São Gonçalo por 2 a 1.

👀 São Gonçalo 1x2 Bangu: como foi o jogo?

O Alvirrubro já havia vencido a ida pelo placar mínimo e precisava apenas de um empate no Luso-Brasileiro para subir de divisão. Ainda na primeira etapa, Mauro Silva e Patryck Magalhães ampliaram a vantagem e dificultaram a missão do Çalo.

Na reta final dos 45 minutos iniciais, Marcelinho balançou as redes em sobra de bola aérea e recolocou o time comandado por Flávio Tinoco no confronto. Entretanto, além da expulsão do auxiliar técnico Léo Araújo por reclamação, os mandantes do duelo decisivo viram a dupla de zaga formada por Athyla e Edmário receber o vermelho em lances distintos, e ficaram com dois homens a menos. A situação impediu a reação, e o sonho do primeiro acesso da história ficou pelo caminho.

Alfredo Sampaio, de 67 anos, chegou com a missão de colocar o clube na primeira divisão em 2026 após o rebaixamento sofrido no começo do ano. E o início de torneio do Bangu não foi fácil, mas a invencibilidade nos últimos seis jogos da fase geral levou a equipe à segunda colocação, justamente atrás do São Gonçalo de Tinoco, que dominou boa parte dos confrontos.

Com o acesso do Bangu, a elite do Campeonato Carioca de 2026 terá os mesmos participantes de 2025. A FERJ já realizou o sorteio das chaves, e definiu que a disputa será resolvida em dez datas, além de a final ser transformada em jogo único, prevista para acontecer no dia 15 de março.

📆 Fase de grupos - Campeonato Carioca de 2026

🔑 GRUPO A

⚽ Fluminense

⚽ Vasco

⚽ Volta Redonda

⚽ Sampaio Corrêa

⚽ Portuguesa

⚽ Bangu

🔑 GRUPO B

⚽ Flamengo

⚽ Botafogo

⚽ Madureira

⚽ Maricá

⚽ Boavista

⚽ Nova Iguaçu