Escalação: Corinthians terá retorno de titular e desfalque contra a Portuguesa
Timão encerra preparação para o duelo que vai decidir o último semifinalista do Paulistão
O Corinthians encerrou a preparação para o duelo diante da Portuguesa, que acontece neste domingo (22), às 20h30, no Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Para a partida, Dorival Júnior terá um desfalque e um retorno.
Os jogadores iniciaram a tarde com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador do Corinthians comandou uma atividade tática com diversas situações de jogo. As jogadas de bola parada também foram trabalhadas pela equipe.
O meio-campista Breno Bidon iniciou, no dia 17 de fevereiro, a fase de transição física, última etapa da recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa direita. O jogador treinou entre os titulares e pode ser novidade na equipe.
Por outro lado, o comandante não deve contar com o volante Matheus Pereira, substituído na partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, após sentir um desconforto muscular.
Outros dois desfalques são o lateral Hugo, que passou por cirurgia, e Kaio César, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita.
Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Memphis Depay e Gui Negão.
Campanhas de Portuguesa x Corinthians
A Portuguesa soma oito jogos no Paulistão 2026, com cinco vitórias e três derrotas, alcançando 63% de aproveitamento. No recorte ofensivo, a equipe marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, enquanto a defesa foi vazada sete vezes, com média de 0,9 gol sofrido por jogo.
Já o time comandado por Dorival Júnior encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.
