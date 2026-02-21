Escalação: Corinthians terá retorno de titular e desfalque contra a Portuguesa

O Corinthians encerrou a preparação para o duelo diante da Portuguesa, que acontece neste domingo (22), às 20h30, no Canindé, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Para a partida, Dorival Júnior terá um desfalque e um retorno.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os jogadores iniciaram a tarde com um vídeo de instruções táticas na Sala de Preleção Flexform. Após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador do Corinthians comandou uma atividade tática com diversas situações de jogo. As jogadas de bola parada também foram trabalhadas pela equipe.

O meio-campista Breno Bidon iniciou, no dia 17 de fevereiro, a fase de transição física, última etapa da recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa direita. O jogador treinou entre os titulares e pode ser novidade na equipe.

continua após a publicidade

Por outro lado, o comandante não deve contar com o volante Matheus Pereira, substituído na partida contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, após sentir um desconforto muscular.

Outros dois desfalques são o lateral Hugo, que passou por cirurgia, e Kaio César, que sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Carrillo (Allan) e Breno Bidon; Memphis Depay e Gui Negão.

continua após a publicidade

Breno Bidon pode aparecer entre os titulares (Foto: José Manoel Idalgo/Agência Corinthians)

Campanhas de Portuguesa x Corinthians

A Portuguesa soma oito jogos no Paulistão 2026, com cinco vitórias e três derrotas, alcançando 63% de aproveitamento. No recorte ofensivo, a equipe marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, enquanto a defesa foi vazada sete vezes, com média de 0,9 gol sofrido por jogo.

➡️Portuguesa x Corinthians: a arbitragem argentina que marcou o Paulistão de 1998

Já o time comandado por Dorival Júnior encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.